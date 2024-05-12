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首爾將推「氣候同行卡」短期券 一票玩透透

中央社／首爾12日專電
首爾市今年推出第一張整合地鐵、公車及共享單車等大眾交通的月票「氣候同行卡」，今天宣布7月將開始販售針對觀光客的短期版票券，將有1、2、3、5、7日券可供選擇。圖為遊客參觀南韓首爾市中心的景福宮。（歐新社）
首爾市今年推出第一張整合地鐵、公車及共享單車等大眾交通的月票「氣候同行卡」，今天宣布7月將開始販售針對觀光客的短期版票券，將有1、2、3、5、7日券可供選擇。圖為遊客參觀南韓首爾市中心的景福宮。（歐新社）

首爾市今年推出第一張整合地鐵、公車及共享單車等大眾交通的月票「氣候同行卡」，今天宣布7月將開始販售針對觀光客的短期版票券，將有1、2、3、5、7日券可供選擇。

首爾市政府今天表示，7月中旬將推出氣候同行卡短期券，為國內外觀光客提供更有彈性的服務。按照所需天數購買短期券後，就可在期限內無限制利用首爾市內的各種大眾交通工具。

在首爾搭乘地鐵若選擇購買單程票，除了每次進站都必須買票，手上的票卡也必須另外找機台退回，取回保證金，相當不方便。原先以現金、交通卡收費為主的公車，也開始逐步擴大為不收現金。

因此旅客一般會選擇購買T-Money交通卡，但必須在地鐵站以現金充值後使用，熱門站點的售票機前經常能看到外國旅客大排長龍，因操作不熟悉或機台故障而不知所措的樣子。

詳細購買方案雖尚未公布，但以5日券為例，價格約設定在2萬韓元上下（約14.5美元）。屆時也預計將推出兩種新卡面。

現行僅限外國觀光客購買的T-Money短期券一天就要價1萬5000韓元，7日券價格6萬4500韓元相當於氣候同行卡單月價格，且只能在首爾站指定窗口購買。

氣候同行卡則在地鐵1到8號線站內客服中心都能以現金購買，鄰近地鐵站的部分便利商店則提供刷卡購買服務。

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