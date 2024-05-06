亞太區首座E190-E2模擬機開箱 酷航機師：能飛到好榮幸

酷航E190-E2的培訓主任、機長Ng Kah Hwee（右）原本是空巴A320機隊，副機長Justin Soon（左）原屬787機隊。(記者甘芝萁／攝影)

新加坡 的低成本航空酷航Scoot近日引進巴西 航空工業（Embraer）的E190-E2客機，今天E190-E2首航泰國 喀比。

為了引進這款新客機，酷航整整花了14個月左右的時間籌備，訓練飛行員、空服員、機務工程師等，更直接引進一台E190-E2的模擬機放在新航培訓中心，就地做好飛行員的培訓、轉訓準備，也成為亞太區首座E2模擬機。

目前酷航旗下共約10名取得E190-E2執照的合格機師，未來隨著機隊擴編，至少約有50、60名E190-E2的機師。

酷航E190-E2首航前夕，邀請亞洲區約20餘家媒體前往新加坡採訪，更首度公開位於新航培訓中心（SIA Training Center）的E190-E2模擬機，而這也是亞太區首座、也是唯一1座E190-E2模擬機。

目前酷航已有約10名取得E190-E2機種合格執照的機師，都是從原本酷航其他機隊中轉訓來的。其中E190培訓主任、機長Ng Kah Hwee原本是空巴A320機隊，副機長Justin Soon原屬波音787機隊。

Justin Soon表示，有別於787是雙走道廣體客機，E190-E2則是單走道窄體機，駕駛艙空間就比較小一些，但很高興公司給自己這個這個機會轉訓E190-E2，因為這是酷航，也是新加坡的航空公司首度引進的新機種，能成為第一代執飛到這款新客機的機師，深感榮幸。

Justin Soon表示，當初公司內部是徵求自願轉訓的成員加入E190-E2的機隊，有別於原本自己隸屬於787機隊，經常要飛長程航線，現在改飛E190，6個航點都是短程，讓自己飛行結束、下班後都能回家，對照顧家庭比較方便。且相較於在787機隊中，又能在短時間內累積較多的起落次數，這對機師來說是很好的經驗與學習。