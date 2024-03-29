我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

齊邦媛辭世...拒絕「巨流河」電影與追思會 一生優雅不落俗套

復活節長假首日68萬港人出遊 本地食肆生意估跌2成

香港新聞組／香港30日電
3月29日是香港復活節公眾假期首日，高鐵西九龍站迎來客流高峰，大批旅客乘搭高鐵前往內地。（中通社）
3月29日是香港復活節公眾假期首日，高鐵西九龍站迎來客流高峰，大批旅客乘搭高鐵前往內地。（中通社）

復活節四日長假期29日展開，香港人融入大灣區一小時生活圈，北上開心旅遊成為新常態。截至29日9時，103萬人次出入境，當中約76萬人次出境，香港居民占約68萬人次，經陸路北上港人錄得59.7萬，創疫後復常以來新高。各口岸人如潮湧，高鐵、羅湖、深圳灣、落馬洲支線口岸都擠爆。

大公報報導，很多北上的市民表示，趁長假期北上遊玩，因大灣區一小時生活圈交通逐步完善，內地假期活動選擇又多，適合不同年齡層，而且價格便宜，也有不少人表示疫後需回鄉探望親友。

在復活節假期前夕，不少人放工後便提早離境，皇崗口岸現場29日凌晨2、3時過關人潮不絕。入境處前日在各口岸錄得有近52.6萬香港居民出境，當中逾38萬人次經陸路口岸北上，6.6萬人次經機場出境。

29日上午是離境高峰，在前往羅湖及落馬洲口岸的東鐵列車，車廂內乘客摩肩接踵，人們連站立的空間也幾乎沒有，當列車去到粉嶺、上水站時，乘客蜂擁登車，在上水站排隊入閘的人龍一度超過200米。

平日通車順暢的深圳灣大橋，29日有大量前往深圳灣口岸的士塞滿橋面。在港珠澳大橋口岸，一直到中午時分依然擠爆，人龍排出旅檢大樓外，打了數圈「蛇餅」。在進入出境大堂前，門口有告示提醒「因現時人流較多，預計輪候乘金巴時間90分鐘或以上」。

高鐵西九龍站人頭湧湧，不少港人手推行李箱到自助通道檢票入閘。有旅行社領隊高舉旗仔，帶領旅行團出發內地，檢票閘口龍尾一度排至禁區外。

毛氏夫婦與友人一行四人乘搭高鐵到長沙遊玩。毛太太說，高鐵開通後到內地更方便，「這一次沒有做攻略，隨便找一個地方玩」，預計吃喝玩樂人均消費3000元（港幣，下同，約383.3美元）。

另據明報報導，有香港飲食集團執董稱過去一個月已有300間食肆結業，「接下來可能有3000間都說有問題」。香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，復活節長假期飲食業生意額將按年下跌兩成，促港府向中央爭取開放更多內地赴港澳自由行城市，「有人流自然就生到錢出來」。

黃家和稱，每逢周末及長假期出境人數遠比入境多，對本地餐飲業儼如「災難」，新界北食肆生意更慘淡，「還難過、辛苦過疫情之前」。

3月29日是香港復活節公眾假期首日，高鐵西九龍站迎來客流高峰，大批旅客乘搭高鐵前...
3月29日是香港復活節公眾假期首日，高鐵西九龍站迎來客流高峰，大批旅客乘搭高鐵前往內地。（中通社）

香港 復活節 灣區

上一則

罕見奇觀 日全食4/8登場 天文達人分享攻略

延伸閱讀

效法耶穌精神 教宗聖復活節前為12名女囚犯洗腳

效法耶穌精神 教宗聖復活節前為12名女囚犯洗腳
紐約親子互助會 3/30舉辦復活節家庭歡樂日

紐約親子互助會 3/30舉辦復活節家庭歡樂日
周末好去處／華埠復活節尋彩蛋

周末好去處／華埠復活節尋彩蛋
僅1童倖存 載著復活節朝聖者巴士翻落南非深谷 45死

僅1童倖存 載著復活節朝聖者巴士翻落南非深谷 45死

熱門新聞

日本東京今年的櫻花開花比往年要晚。(路透資料照)

預測開花日已過 日本東京櫻花季還要再等等

2024-03-25 11:11
FAA在1月份下令波音737-MAX 9停飛之後，許多旅客重訂他們的旅程。(路透)

「不敢再搭波音了」旅客安全焦慮蔓延 避搭者激增

2024-03-24 00:06
圖為2019年8月在德國科隆舉行的歐洲領先數位遊戲博覽會，遊戲玩家排隊玩《七龍珠 Z》。路透

全球首座七龍珠主題樂園將動工 園中設有70公尺神龍

2024-03-22 13:21
日本大阪「光之教會」因高齡化和觀光公害等問題，決定停止對外開放。（取財自茨木春日丘教會官網）

觀光公害不堪負荷 大阪安藤忠雄代表作「光之教會」宣布關閉

2024-03-25 00:40
一名前空服員透露8件「在飛機上絕對別做的事」，以維護飛行品質及安全；機艙示意圖。（取材自pexels／Jeffry Surianto ）

想讓搭飛機體驗更佳 空服員建議「8件絕對別做的事」

2024-03-17 20:04
圖為去年遊客在日本東京公園內拍攝盛開的櫻花。（路透）

日本櫻花遲到仍未粉紅大爆發 林氏璧估東京滿開和最佳觀賞期

2024-03-28 23:45

超人氣

更多 >
三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜

三月底轉運看到曙光 4個幸運星座迎接意外驚喜
來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦