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泰勒絲效應帶動旅遊業 新加坡飯店及航班預訂一空

中央社新加坡26日綜合外電報導
一名泰勒絲的歌迷在排隊買演唱會門票時，拿著泰勒絲的唱片合影。(路透)
一名泰勒絲的歌迷在排隊買演唱會門票時，拿著泰勒絲的唱片合影。(路透)

美國流行樂天后泰勒絲的巡迴演唱會即將來到新加坡，熱潮預計席捲東南亞。作為巡演中唯一的東南亞站，新加坡雖然從「泰勒絲效應」帶動的觀光經濟效益得利，卻也使鄰國眼紅。

法新社報導，超過30萬名來自城邦新加坡和鄰近國家的粉絲，將參加泰勒絲（Taylor Swift）於3月2日至9日在新加坡國家體育場舉行的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）演出，6場表演門票皆已售罄。

來自菲律賓首都馬尼拉（Manila）的應屆畢業生狄加度（Ingrid Delgado）將前往新加坡觀賞3月4日的演出，她說，她已為此購買「閃亮的新洋裝」，但很難找到一家經濟實惠的飯店。

新加坡富麗敦飯店（The Fullerton Hotel）和惠蒙特飯店（Fairmont Hotel）告訴法新社，演唱會期間的住宿需求有所上升。

濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）以「通通甩掉」（Shake it Off）、「留下來」（Stay Stay Stay）、「狂野之夢」（Wildest Dreams）等泰勒絲熱門歌曲的曲名，推出奢華組合方案，讓大手筆的消費者趨之若鶩。

其中的「狂野之夢」組合要價新加坡幣5萬元（約3萬7235萬美元），包含VIP套票、精緻餐飲、飯店套房、豪華轎車接送服務和旅遊景點門票。

這家飯店告訴法新社，所有組合都已售罄。

新加坡航空和馬來西亞航空表示，前往新加坡的航班需求有所增加，但無法確定是否完全因為「泰勒絲效應」。

然而，當泰勒絲宣布新加坡成為巡演中唯一的東南亞場次時，不是所有人都感到高興，其中包括一些新加坡鄰國的歌迷和政府。

對該地區的許多人來說，前往新加坡旅行十分昂貴，更不用提豪華的飯店組合方案。

一些人也不滿新加坡提供補助，以確保泰勒絲在星國舉辦巡演。

新加坡文化部和旅遊局官員上週以保密義務為由，拒絕透露確切的補助金額，或是否簽署獨占合約，使新加坡成為巡演在東南亞的唯一一站。

此前有報導稱，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在曼谷的商業論壇指出，新加坡確實達成這樣的協議。

新加坡官員並未直接回應賽塔的言論，但表示泰勒絲的演出「很有可能為新加坡經濟帶來極大效益」。

新加坡 泰勒絲 東南亞

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