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日本春天可能提前報到 東京櫻花最快3/17開花

中央社東京8日綜合外電報導
圖為去年3月，一名遊客在日本東京公園內拍攝盛開的櫻花。路透
圖為去年3月，一名遊客在日本東京公園內拍攝盛開的櫻花。路透

根據日本氣象廳預測，日本多數地區未來一個月呈現高溫趨勢，春天可能提前報到。各民間氣象公司目前預測今年櫻花開花日仍有出入，東京被預測最快可能在3月17日左右開花。

日本氣象協會指出，根據氣象廳今天公布的未來一個月天氣預報，日本全境氣溫將較往年來得高，春天腳步可能提前到來，這也可能讓今年染井吉野櫻提早開花。

日本氣象協會1月31日公布2024年第一次櫻花開花預測，福岡縣及高知縣可能在3月19日左右開花，成為今年第一個開花的地點；東京可能在3月20日左右開花。

關西地方的大阪及京都可能在3月22日左右開花；東北地方的仙台可能在4月2日左右開花、青森可能在4月19日左右開花；北海道的札幌可能在4月27日左右開花、釧路可能在5月12日左右開花。

日本氣象公司weather map今天公布最新預測，今年東京開花日可能提前到3月17日左右、滿開日（盛開日）為3月28日左右；大阪開花日可能在3月22日左右、滿開日3月30日左右。

至於日本氣象株式會社今天公布的2024年第3次櫻花開花及滿開預測，高知縣可能在3月18日左右開花，成為日本今年第一個開花的地方。

東京目前被預測在3月22日左右開花，滿開日落在3月29日左右；京都可能在3月23日左右開花、大阪可能在3月25日左右開花。

根據預測，今年日本各地櫻花開花時期可能會較往年來得早或是差不多。

日本 高溫

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