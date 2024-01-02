拚觀光 泰國和中國3月起互相實施永久免簽政策

左為泰國總理賽塔，右為中國國家主席習近平。（美聯社）

觀光 業是泰國 經濟成長的命脈，中國遊客更是泰國觀光主力。泰國總理賽塔今天宣布，泰國和中國將從3月開始互相實施永久免簽政策，這項政策將對泰國觀光業有正面影響。

疫情大爆發前一年，也就是2019年，外國旅客赴泰人次達到3980萬，其中中國遊客占了1098萬人次。

泰國在去年中完全解封，旅遊業逐漸復甦，賽塔（Srettha Thavisin）內閣9月上任後的優先任務就是刺激泰國經濟成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。泰國政府因此從去年9月25日開始到今年2月底給予中國旅客赴泰免簽證。

根據泰國觀光局的數據，去年外國旅客赴泰人次已達到2800多萬人次，表現不算差，但儘管祭出免簽政策，中國遊客回流不如預期。

觀光暨體育部原先樂觀預測去年中國旅客赴泰人次可達到500到700萬人次，但受到中國經濟成長放緩、東南亞 詐騙集團新聞以及曼谷暹羅百麗宮槍擊事件影響，去年全年中國赴泰遊客只達到342萬人次。

賽塔今天主持今年首次內閣會議後宣布，從上一波泰國宣布中國遊客赴泰免簽後，泰國和中國2國相關官員持續協商關於永久的免簽互惠政策，最後決定今年3月1日開始，兩國互相實施永久的免簽政策。

賽塔表示，這項政策將對泰國觀光業有正面影響，也進一步提升兩國的友好關係。