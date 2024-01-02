我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

拚觀光 泰國和中國3月起互相實施永久免簽政策

中央社／曼谷2日電
左為泰國總理賽塔，右為中國國家主席習近平。（美聯社）
左為泰國總理賽塔，右為中國國家主席習近平。（美聯社）

觀光業是泰國經濟成長的命脈，中國遊客更是泰國觀光主力。泰國總理賽塔今天宣布，泰國和中國將從3月開始互相實施永久免簽政策，這項政策將對泰國觀光業有正面影響。

疫情大爆發前一年，也就是2019年，外國旅客赴泰人次達到3980萬，其中中國遊客占了1098萬人次。

泰國在去年中完全解封，旅遊業逐漸復甦，賽塔（Srettha Thavisin）內閣9月上任後的優先任務就是刺激泰國經濟成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。泰國政府因此從去年9月25日開始到今年2月底給予中國旅客赴泰免簽證。

根據泰國觀光局的數據，去年外國旅客赴泰人次已達到2800多萬人次，表現不算差，但儘管祭出免簽政策，中國遊客回流不如預期。

觀光暨體育部原先樂觀預測去年中國旅客赴泰人次可達到500到700萬人次，但受到中國經濟成長放緩、東南亞詐騙集團新聞以及曼谷暹羅百麗宮槍擊事件影響，去年全年中國赴泰遊客只達到342萬人次。

賽塔今天主持今年首次內閣會議後宣布，從上一波泰國宣布中國遊客赴泰免簽後，泰國和中國2國相關官員持續協商關於永久的免簽互惠政策，最後決定今年3月1日開始，兩國互相實施永久的免簽政策。

賽塔表示，這項政策將對泰國觀光業有正面影響，也進一步提升兩國的友好關係。

泰國 觀光 東南亞

上一則

長髮女無票闖機艙狂換座位 國泰航空東京飛港全機被迫安檢

延伸閱讀

濫用職權判無罪 泰國前總理盈拉可望返國

濫用職權判無罪 泰國前總理盈拉可望返國
英機構：中國富豪湧中東置產 炒熱杜拜房市

英機構：中國富豪湧中東置產 炒熱杜拜房市
中國富豪湧中東置產 炒熱杜拜房市 將與紐約、倫敦齊名

中國富豪湧中東置產 炒熱杜拜房市 將與紐約、倫敦齊名
救援奇蹟 全球暴紅 泰北「睡美人洞」開放探險

救援奇蹟 全球暴紅 泰北「睡美人洞」開放探險

熱門新聞

日本一名網友在機場架設臨時充電站，靠著賺小費存到近10天的旅費。示意圖／ingimage

赴荷蘭窮遊靠「1物」在機場做生意 他爽賺約10天旅費

2023-12-26 09:39
國泰航空班機示意圖，非新聞相關人事物。（中通社）

長髮女無票闖機艙狂換座位 國泰航空東京飛港全機被迫安檢

2023-12-31 20:30
紐奧良舊城區歷史和夜生活中心──法國區的遊客。由於跨年慶祝活動，加上一年一度的大學美式足球蜜糖盃決賽，使得這個南方城市成為全美、乃至於全球跨年期間三晚旅館住宿價格最昂貴的城市。(美聯社)

全球最貴跨年住宿費 紐奧良3晚最低1190元

2023-12-30 20:07
連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光為長榮航空台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計尊榮套餐盛宴。圖:長榮航空提供)

長榮航空迎春新菜單 邀旅客體驗米其林名廚饗宴

2023-12-26 01:40
「歌劇魅影」風靡全球超過35年，今年在紐約百老匯下檔。（歐新社資料照片）

CNN列2024旅遊遺珠 紐約「歌劇魅影」、台灣象鼻岩上榜

2023-12-28 01:30
國泰航空公司表示，機師因病缺勤較預期多，將取消部分年底航班。（路透）

搭國泰航空的旅客注意 機師流感缺勤多 將取消部分年底航班

2023-12-28 20:43

超人氣

更多 >
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？