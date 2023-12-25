熊孩子跳車撿物品釀意外 上海迪士尼「熱力追蹤」停運

「熱力追蹤」內部場景。(取材自澎湃新聞網)

全球首座「動物方城市」（Zootopia，中國譯「瘋狂動物城」）園區，20日在上海迪士尼 樂園開幕，但才營運五天，官方24日宣布園區熱門設施「熱力追蹤」暫時停運，當日不重新開放。有遊客在小紅書 上透露，「熱力追蹤」有小孩子為了撿髮箍跳車，被撞傷。

澎湃新聞網報導，「熱力追蹤」是「瘋狂動物城」主要的遊樂設施，該項目將帶遊客登上動物城警車（遊覽車），在各個街區間極速穿梭，展開一場驚險追逐。其間遊客會遇到急轉、陡停和短暫的黑暗環境。項目適合所有身高、所有年齡的遊客。自開放以來頗具熱度，排隊遊玩者眾。

24日有遊客在小紅書上稱，「『熱力追蹤』我們那輛車有個小孩，說是東西掉了，然後突然間跳下了車去撿東西。之後就看到小孩在跟著車跑，過了一小會兒車子到另一個區域就看不見小孩了。專案停了，聽到了小孩的哭聲。」

另外一名網友發文表示，自己在「熱力追蹤」事故車輛的前面一輛，「有個小孩的髮箍掉了，然後跳下去撿，結果跟不上媽媽她們那輛車，那個小孩一路狂跑，後來站那不動，被後面一輛左轉的車壓到了，燈亮的時候，媽媽還在車上，因為欄杆壓住了她，媽媽下不去車，一直在那喊女兒名字。」

不過上海迪士尼官方為針對24日「熱力追蹤」暫停營運原因回應。但有工作人員證實，確有一名兒童被撞倒，但不清楚具體情況。