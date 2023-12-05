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2024東京米其林指南公布 成全球摘星最多城市

中央社東京5日綜合外電報導
日本米其林輪胎公司公布「2024東京米其林指南」。圖為東京街頭。(Photo by Erik Eastman on Unsplash)
日本米其林輪胎公司公布「2024東京米其林指南」。圖為東京街頭。(Photo by Erik Eastman on Unsplash)

日本米其林輪胎公司今天公布「2024東京米其林指南」，12家餐廳獲最高評價的三星、33家餐廳獲二星，及138家餐廳獲一星，總計星級餐廳共183家；另有127家餐廳獲必比登推介。

日本富士新聞網報導，在米其林新設的「精選餐廳」項目中，東京共有194家餐廳獲選。精選餐廳跟必比登推介沒有高低之分，相對於重視「價格以上價值」的必比登推介，精選餐廳代表「想推薦」的強烈意義。

因此，加總上述星級及非星級餐廳，今年共有504家餐廳被刊登在2024東京米其林指南中，也讓東京成為全世界擁有最多米其林星星的城市。

而日前跟女星廣末涼子鬧出婚外情爭議的主廚鳥羽周作，其曾擔任過負責人兼主廚的sio餐廳從2020年起連續4年獲一星評價，但今年遭「降格」未獲星，而是入選「精選餐廳」。

日本主廚鳥羽周作（圖）與女星廣末涼子鬧出婚外情。圖／取自X@pirlo05050...
日本主廚鳥羽周作（圖）與女星廣末涼子鬧出婚外情。圖／取自X@pirlo05050505

東京體育網報導，日本米其林輪胎公司執行董事三輪唆矢佳表示，並未考量到爭議，單純基於餐點表現進行評價。

日媒Sponichi Annex報導，位於東京新橋的壽司餐廳「青空/Harutaka」，今年新獲三星肯定。

影片來源：YouTube MICHELIN Guide Asia

日本米其林輪胎公司從2024年度開始新增的「精選餐廳」，主要刊登那些雖然沒有名列必比登推介，但米其林想推薦給消費者的餐廳。

日本米其林輪胎公司今天公布「2024東京米其林指南」。圖／取自MICHELIN ...
日本米其林輪胎公司今天公布「2024東京米其林指南」。圖／取自MICHELIN Guide Asia YouTube影片

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