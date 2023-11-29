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全球旅客搜尋台灣「爆炸性」增加 漲2786%奪冠

中央社／巴黎29日電
全球旅客搜尋台灣漲幅高達2786%，榮登榜首。圖為台北101。（本報資料照片）
全球旅客搜尋台灣漲幅高達2786%，榮登榜首。圖為台北101。（本報資料照片）

國際線上旅遊平台Skyscanner和Expedia最新統計分別顯示，法國遊客去年搜尋增幅最高城市台北名列第5；全球來說，台灣搜尋漲幅高達2786%榮登榜首，法媒稱「爆炸性」增加。

歐洲觀光產業媒體L'Echo Touristique本月17日報導2024年法國人旅遊趨勢，據旅遊搜尋引擎Skyscanner去年目的地關鍵字搜尋次數，法國人搜尋次數增加的前10大旅遊城市大多在亞洲，台北榮登第5名，搜尋次數漲幅達211%。

第一和第二名分別是日本的大阪與東京，第三是印度孟買，第四是北馬其頓首都史高比耶（Skopje）。台北之後是阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）、越南河內、西班牙畢爾包、葡萄牙馬德拉。

換言之，在這份Skyscanner和民調公司OnePoll合製的調查中可見，法國遊客對台灣興趣大增，成為繼日本、印度之後，最吸引法國遊客的亞洲國家之一。

線上旅遊公司Expedia本月初公布的調查也有類似的結果。Expedia表示，近年「替代式旅遊」（Destination Dupe）趨勢盛行，指以較親民的價格代替相似且同樣精彩的旅遊景點。

根據Expedia今年9月至10月在全球14國進行線上調查，發現在替代式旅遊趨勢下，台北作為首爾的替代目的地躍升為全球所有城市搜尋數量增幅的榜首，年增率高達2786%，被「法蘭西西部報」（Ouest-France）形容為「爆炸式」的全球增長。名列第二作為曼谷替代目的地的巴達雅則有249%的年增率。

這與Skyscanner的民調不謀而合。這項調查指出，法國遊客越來越追尋「負擔得起的奢華」，希望能以合理價格享受高檔舒適的旅程，並獲得更高的CP值。

對法國人而言，「文化探索」是將來旅行的重點，包括探索當地美食、歷史遊覽以及大自然健行。

歐洲旅遊委員會（European Travel Commission）表示，明年旅遊熱度將持續增溫。71%的受訪歐洲遊客說將維持或增加旅遊預算；68%的歐洲人計劃在未來6個月內出門旅行。

民調 印度 日本

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