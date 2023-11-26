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赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

聯合新聞網／ 即時報導
日本國民品牌UNIQLO受台灣民眾喜愛，不少人到了日本也愛到實體店光顧。(Getty Images)
日本國民品牌UNIQLO受台灣民眾喜愛，不少人到了日本也愛到實體店光顧。(Getty Images)

日本國民品牌UNIQLO受台灣民眾喜愛，不少人到了日本也愛到實體店光顧、撿撿便宜。一名女網友就在PTT發文指出，如今日幣正值低點，聽說在日本UNIQLO消費不僅划算，還可免稅，好奇若跟台灣特價期間相比，專門去日本UNIQLO消費「真的划算嗎？」引起網友們熱烈討論。

貼文一出，大家紛紛點頭直呼「太划算」，「便宜滿多的，大概6、7折」、「真的超划算，不買回台灣買後悔死了」、「不打折就比台灣便宜了，打了折那價錢會買到想砍自己手」；網友們也大秀戰利品，「U系列很划算！買了兩件外套」、「我剛剛才在福岡買完一件外套...台灣賣3990元(約130美元)，免稅完只花2000元(約65美元)」、「台灣定價4990元(約163美元)長風衣，日本才2800元台幣(約91美元)不到，台灣賣超貴」。

對此，多名網友都大推「發熱衣」是必買單品，不僅價格便宜許多，放行李箱也不占空間，「發熱衣有便宜到」、「便宜非常多，台灣一件六、七百的發熱衣，日本賣不到300元(約9.79美元)，買滿5000元還能退稅，我10月才去買回來」、「這週黑色星期五，最便宜發熱衣1000元日幣(約6.75美元)」、「發熱衣不錯又不占空間，KIX出境查驗後還有一家UNIQLO最後衝刺」。

不只是價格，部份網友點出相較台灣UNIQLO，日本UNIQLO衣服款式更多樣、庫存數量更多，「前幾天有一位板友發文提的連身內衣，後來我去看現場還有好多（日本），台灣已經賣到幾乎沒了」、「花式跟種類多非常多，台灣的產品配色都很保守，講白一點就是土」。

此外，內行更傳授「快狠準」購物撇步，建議可先在台灣UNIQLO實體店或網路門市觀望，試穿或記下想入手的款式、價格，並查看日本UNIQLO官網有無相同款式，到了日本UNIQLO實體店就可以馬上比價、拿了就走，「可以台灣逛款式，看日本官網有沒有，截圖去日本直接拿了就走」、「推薦有興趣的產品在台灣先紀錄台價，我10月去看涼感bra top，價差不大就沒帶了」。

日本 退稅 黑色星期五

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