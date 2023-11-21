日本茨城袋田瀑布壯觀 秋楓葉、冬冰瀑皆美

日本茨城縣西北「奧久慈」一帶的袋田瀑布是日本三大名瀑之一，每到秋天瀑布周邊的楓、槭、黃麻櫟呈現紅、黃色。今年夏秋氣溫偏高，楓林未若往年紅。(中央社)

日本 茨城縣西北部的袋田瀑布、永源寺（紅葉寺）以賞楓知名。氣勢磅礡的袋田瀑布是國家名勝，遊客冬季可欣賞冰瀑，美麗的景色曾深深吸引古代名僧西行法師。

袋田瀑布位於北關東地區的茨城縣大子町，久慈川支流瀧川上游奧久慈一帶。袋田瀑布高120公尺、寬73公尺，大岩壁高低層次分四大段，川水傾瀉而下，相當壯觀。

袋田瀑布又名「四度瀑布」，一說是大岩壁有四段，另一說法是平安時代末期擅長吟詩的僧侶西行（1118-1190年）至此深受美景吸引，認為應該四季遊賞才能知其魅力，因此稱「四度瀑布」。

日本茨城縣西北部大子町的袋田瀑布氣勢磅礡，是秋天賞楓、冬天賞冰瀑的景點。古代名僧西行法師認為此地四季都應來遊賞才知其魅力。(中央社)

西行法師曾做一首和歌（詩）寫道：「花紅葉經緯分布 山姬編錦織 袋田之瀧。」

記者本月14日造訪袋田瀑布，充分感受瀑布的震撼力。瀑布周邊的楓、槭、黃麻櫟呈現或紅或黃色，但今年楓葉顏色未如想像中的紅。

導覽的茨城縣大子町觀光 協會事務局長菊池和則說，今年夏天持續酷熱，到10月氣溫還比往年高，所以楓葉比往年晚呈現紅色。

袋田瀑布一帶是1500萬年前火山活動頻頻發生的海底火山（以男體山為中心、南北將近30公里所形成的峻嶺），火山岩漿噴發後凝固而成的熔岩不易受侵蝕，瀑布就沿著1500萬年前的火山崖傾瀉而下。

日本茨城縣大子町永源寺是建於1446年的曹洞宗寺院，主神是藝能之神弁財天。因秋楓有名，又稱「紅葉寺」，遊客至此賞楓宛如置身京都寺院。(中央社)

袋田瀑布每到秋冬舉辦光雕活動「大子來人」（Daigo Light），今年主題是萬花筒加上袋田瀑布，除了瀑布施以光雕，通往瀑布的隧道內也有許多稜柱、萬花筒意象的裝飾物，自然光與人工光將隧道營造成神秘空間，要讓遊客感受大自然的胎動。

日本民間調查公司「品牌綜合研究所」針對日本47都道府縣魅力度做的調查結果，茨城縣今年墊底，是這項調查自2009年進行以來第12度墊底。茨城縣知事大井川和彥對媒體說：「不予置評」、「與其說是排行榜，這已是娛樂話題了」。

茨城縣努力推廣觀光，喊出「食材王國」、「超乎想像的茨城」等口號，今年初到台灣舉辦大型招攬觀光客活動。茨城縣有日本三大名園之一的偕樂園 、有夢幻藍色粉蝶花海或波波草的常陸海濱公園、最美車站建築日立車站、賞楓景點花貫溪谷、旭日絕景大洗磯崎神社鳥居等。

茨城物產豐富，名產有哈密瓜、番薯、常陸牛、納豆等。網路上有關茨城縣美食排行榜，包括大子町販售鬥雞料理名店「彌滿喜」。店員說，藉由台灣網紅的介紹，不少台灣遊客慕名而來。這家店的火鍋、雞肉飯用的就是奧久慈鬥雞，肉質好，口感佳。

網路上有關日本茨城縣美食排行榜中，除了常陸牛料理餐館外，位於大子町販售鬥雞料理的名店「彌滿喜」也入列。(中央社)

「奧久慈蘋果」含蜜成分高，美味可口。記者14日來到黑田蘋果園，第3代掌門人（社長）、68歲的黑田恭正熱心導覽。

二戰末期1944年，黑田恭正的祖父黑田一飼養的農耕馬被政府「充軍」後，將補助金拿去買蘋果幼苗種在自家山區，成為「奧久慈蘋果」的起源。黑田一長子黑田宏研究長野、山形縣蘋果後，成功大量栽種蘋果，現在在大子町種植蘋果面積約80公頃。

日本茨城縣大子町黑田蘋果園是「奧久慈蘋果」起源地，生產的蘋果品質佳，常吸引遊客來體驗摘蘋果樂。黑田蘋果園社長黑田恭正常去韓國指導蘋果栽種法。(中央社)

1947年青森縣蘋果實驗場育種出「陸奧」（青森縣古名為陸奧國）新品種，翌年黑田蘋果園主購得陸奧蘋果苗木。後來青森的陸奧蘋果原木枯死，所以現在樹齡最高的陸奧蘋果樹在黑田蘋果園。

黑田恭正被問及今年因天氣酷熱，蘋果收成是否受影響時自信地說：「這就憑技術囉。」他還說，大約10年前開始到韓國指導如何栽種高品質的蘋果。黑田蘋果園是觀光果園，常有觀光客、學校師生來享受摘蘋果樂。