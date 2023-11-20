台南最強景點 網推許文龍的奇美博物館：值得一去再去

奇美集團創辦人許文龍成立「奇美博物館」，將一生收藏的藝術珍品與國人共享。（本報資料照片）

說到台灣的台南，通常第一直覺就是「美食眾多」，如果要排行程，很多人會把歐式風格的「奇美博物館 」排進去，曾經有人問過「值得一去嗎？」，結果網友幾乎是零負評，甚至許多人表示絕對值得。

一名網友在PTT發文詢問，表示最近要去台南度假，剛好跳出奇美博物館的廣告，簡介滿吸引人的，好奇問大家「奇美博物館值得一逛嗎？」

文章一出，馬上引來一排網友大讚，「值得」、「不去奇美博物館，那來台南幹嘛」、「值得，一堆看得懂的收藏，冷氣又強」、「絕對值得，兵器收藏超讚的」、「值得，跟老婆去超好拍的，算少數我覺得值得推薦的點」、「堪稱台灣的烏飛茲美術館 」、「台灣最棒的博物館，沒有之一」、「去過7、8次，還是覺得很有趣」。

奇美博物館為奇美實業創辦人許文龍成立，許文龍年幼時常造訪台南州立教育 博物館，因此立志成年後也要成立一間博物館，成為大企業家之於，對藝術、音樂也很有興趣，從收藏名琴開始，逐步擴展收藏藝術品的領域。

奇美博物館於1992年成立，舊館位於仁德區奇美實業大樓五至八樓，後來耗資18.5億台幣（約5960萬美元）興建新館，並於2015年啟用，目前仍是台南熱門景點之一，Google評論4.7顆星，並有超過5萬則評論。