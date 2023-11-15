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「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

聯合新聞網／即時報導
這棵已有800年歷史的銀杏樹，有人說它是世界上最美麗的銀杏樹。南韓文化遺產廳自1965年1月31日起，將這棵銀杏樹指定為天然紀念物，受到特別保護。（截圖自南韓觀光公社）
這棵已有800年歷史的銀杏樹，有人說它是世界上最美麗的銀杏樹。南韓文化遺產廳自1965年1月31日起，將這棵銀杏樹指定為天然紀念物，受到特別保護。（截圖自南韓觀光公社）

南韓銀杏樹向來舉世聞名，南韓境內就有不下十來個知名銀杏樹的觀光景點，目前已有24棵銀杏樹被指定為天然紀念物。其中歷史最悠久的堪稱是位於龍門寺大雄殿前的一棵千年以上的銀杏樹，也是目前東洋最古老的銀杏樹。與總長有42公尺長的千年銀杏樹相比，近年來，一棵位於江原道的銀杏樹，更是吸引了來自四面八方的遊客慕名而來。

這棵位於江原道原州市文幕邑原州磻溪里的銀杏樹，總高度為33公尺，從東到西的樹冠尺寸則為37.5公尺，南北長則有31公尺，相當壯觀。與台灣台東知名的金城武樹類似，這棵位於江原道的銀杏樹附近也是十分空曠，少有商家，但近年來卻吸引了不少遊客，無論平日或假日，2021年平均每天有4000人造訪，只為親賭這棵開得相當繁盛茂密的銀杏樹風采。

媒體報導稱，這棵已有800年歷史的銀杏樹，有人說它是世界上最美麗的銀杏樹。南韓文化遺產廳自1964年1月31日起，將這棵銀杏樹指定為天然紀念物，受到特別保護，當地的農民認為，若這棵銀杏樹整棵一夕變成了金黃色，他們該年就會有好收成。

這棵已有800年歷史的銀杏樹，有人說它是世界上最美麗的銀杏樹。南韓文化遺產廳自1...
這棵已有800年歷史的銀杏樹，有人說它是世界上最美麗的銀杏樹。南韓文化遺產廳自1965年1月31日起，將這棵銀杏樹指定為天然紀念物，受到特別保護。（截圖自南韓觀光公社）

根據南韓觀光公社的資料顯示，這棵銀杏樹傳說是由一位星州李氏的先祖所種植而得的，他將手持的木杖插入地中離開，這根木杖就形成如今的銀杏樹。

南韓 觀光

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