三申五令無效 印度排燈節民眾狂放煙火 電影院裡燃爆竹

印度人在11月12日排燈節燃放爆竹、煙火。(美聯社)

印度 昨天歡度排燈節，即使首都德里政府三申五令，但仍難阻狂歡民眾入夜後燃放爆竹及煙火，就連在電影院 裡也不例外，導致空氣品質再次惡化。

排燈節（Diwali）是印度年度最盛大節慶，根據史詩「羅摩衍那」（Ramayana）典故，民眾點油燈慶祝古印度英雄羅摩（Rama）戰勝惡魔歸來，象徵「光明驅逐黑暗、良善戰勝邪惡」。

德里空氣品質本已不佳，根據往例到了排燈節前後會因民眾燃放爆竹而雪上加霜，因此德里政府早在數日前即已大力勸導民眾避免燃放爆竹，同時也下令取締販賣爆竹的攤販。

然而，德里從昨天傍晚開始傳出爆竹聲響，入夜後更趨密集，夜空也不時被煙火照亮，還有民眾自製的小型天燈，空氣瀰漫硝煙味，顯然政府禁令缺乏約束力。

社群平台甚至傳出狂歡年輕人在電影院放煙火的影片，許多觀眾紛紛走避。

印度地球科學部附屬空氣品質及天氣預測與研究系統機構（SAFAR）的數據顯示，德里地區整體空氣品質指標（AQI）今天中午即時數字為445，根據分為6級的印度空污指數表，已屬最差的「嚴重」等級。

每到入冬，德里空氣品質都會因鄰省農民焚燒稻稈，街友焚燒木柴或廢棄輪胎取暖而惡化。日前一場降雨加上政府的爆竹禁令，讓許多首都居民對於今年排燈節的空氣品質抱有些許期待。

許多網友今天在社群平台發文表示失望，並抱怨執法部門未嚴格執行禁令。

另一方面，德里消防局通報，在排燈節當天接獲208通火警報案電話，初步調查顯示，其中至少有22件與民眾燃放爆竹與煙火有關。