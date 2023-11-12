讓忠犬八公稍事休息 日藝術家布置一日限定房間

東京澀谷站前等候的「忠犬八公」。(歐新社)

主人死後仍持續到日本 東京澀谷站前等候的「忠犬八公」，本月迎來百歲冥誕。作為澀谷藝術祭的一環，藝術家打造「一日限定」臥房，讓多年來始終在車站旁的八公銅像能稍事休息。

位於東京澀谷站外的八公銅像，除早已成為日本民眾相約碰面的場所外，對外國觀光 客也是必訪觀光景點。

日本每日新聞報導，一日限定的八公房間在不變動銅像位置的情況下進行布置，將展示到今天晚間10時止，明天上午就會恢復往日八公銅像樣貌。

負責布置「房間」的是日本63歲現代藝術家西野達，想讓1934年銅像落成後在戶外待了近90年的八公銅像，可以進到房間休息一下。

這個房間裡有床、椅等家具，八公看起來正坐在床上；房間淡粉色的壁紙上，繪有八公等待主人歸來的當年澀谷站等場景。

八公一日限定房間從今天凌晨1時左右開始組裝，到上午6時過後正式登場。西野說，「我想八公在溫暖的床上會很開心，也想跟八公說一聲辛苦了」。

八公銅像在二次大戰時曾上繳國家，現存的銅像是戰後重建。安藤士曾參與第2座銅像製作，2019年離世，安藤士的大女兒安藤淳子說，在八公持續看顧澀谷街頭時，曾發生過首座銅像因戰爭被拿走的悲傷故事，「為了不再發生這樣的事，我希望八公銅像能成為和平的象徵」。