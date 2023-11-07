免簽美食吸引泰國人遊台灣 愛去網美景點打卡

為吸引泰國觀光客赴台旅遊，觀光署曼谷辦事處8月和9月在曼谷的大眾運輸系統投放廣告，邀請泰國攝影師和藝術家用影像呈現台灣美景。圖攝於8月2日。（中央社）

赴台旅遊近來在泰國 成為一股風潮和趨勢，免簽證是一大誘因，購物和美食更是吸睛重點，加上社群媒體推波助瀾，泰國人訪台不再只限台北或知名景點，開始探索更多的打卡熱點。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 後旅遊市場大爆發，泰國人赴台灣旅遊成為熱潮，曾有記者的泰國朋友到西門町知名麵線店消費，發現自己被泰文圍繞，彷彿在曼谷街頭吃飯一樣。

筆名為Yeedin的泰國知名插畫家拉希卡（Rasika Saiseang）今年受邀在曼谷天鐵（BTS）車廂上彩繪台灣意象，拉希卡6月造訪台北時在街頭無預警遇到自己朋友，雙方驚喜大叫：「你怎麼也在這裡？」

拉希卡覺得「台北是一個可愛的城市」，她告訴中央社，泰國人喜歡造訪台灣是因為台灣很舒服、便利且讓人放鬆，有博物館也可以逛街。

10月剛去台灣旅遊的泰國人Jean接受中央社採訪指出，泰國人赴台旅遊免簽、還有台灣推出的外國旅客可抽新台幣5000元消費金，都是很大的誘因。

對泰國人來說，到台灣旅遊，美食和購物是兩大重點，有趣的是不少泰國人喜歡到台灣買球鞋，Jean就說在台灣買球鞋比在曼谷買還便宜，款式又多，她也非常喜歡台灣的鳳梨酥和珍珠奶茶。

在旅遊體驗上，Jean同意台北便利舒適。Jean說，台北的大眾運輸系統方便，即使泰國人不會說中文，但利用Google（谷歌）查大眾運輸系統都很清楚。不過，Jean認為台灣的英文指標不太夠，例如她離開桃園機場要搭機場捷運去台北，拖著行李走到一半指標卻突然不見，必須一直問路人才順利找到路。

這是Jean第3次造訪台灣、也是疫情後首訪，由於泰銖和台幣匯率現在相差不遠，對泰國人來說消費上的落差感不會太大，而且台北和曼谷相似的街景也讓泰國人有種親切感。

根據交通部觀光 署統計，今年1到9月泰國人造訪台灣為26萬4846人次，跟疫情大爆發前一年2019年同期相比已恢復9成5，甚至今年4月、8月和9月的單月人次都超越2019年同月份。

觀光署曼谷辦事處主任陳憶婷說，2019年全年泰國旅客訪台人次為41萬，觀光署設下今年恢復8成的目標也就是32萬，每年第4季是泰國人出遊旺季，以目前趨勢看來，32萬目標應該可以順利達標。

陳憶婷分析，泰國人赴台旅遊是個趨勢和熱潮，大約有7成是自由行，網路上有不少關於如何在台灣自助遊的社團，多數人會選擇交通比較方便的北部地區，像西門町和九份是熱門景點，離開北部像日月潭、阿里山和太魯閣等知名景點都是泰國人會去的地方。

陳憶婷說，觀光署以促銷和宣傳雙管齊下，希望鼓勵更多泰國人赴台旅遊，促銷部分除了5000元消費金抽獎，也和信用卡公司和航空公司合作。

宣傳的部分今年找來暱稱Boy的泰國男星帕貢（Pakorn Chatborirak）擔任觀光代言人，也找泰國插畫家和攝影師設計大眾運輸車體廣告，目的就是要一直曝光台灣，讓泰國人在制定旅遊計畫時會立刻想到台灣。

網紅的推波助瀾是另外一個助力，泰國人喜歡拍漂亮的照片上傳社群媒體，基隆正濱漁港的彩色屋最近成為泰國人熱門打卡點，起因是有百萬粉絲的泰國旅遊網紅asapapailong赴台旅遊到彩色屋打卡，陸續有不少小網紅跟進，讓泰國旅客到彩色屋拍照打卡蔚為一股潮流。