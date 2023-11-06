馬幣貶值 哈台大馬旅人：不會放棄赴台旅遊

台灣立體動畫影片最近現身大馬商圈，圖為交通部觀光署吉祥物喔熊組長3D影片。（觀光署駐吉隆坡辦事處提供）

台灣立體動畫影片最近現身大馬商圈，滿街跑的Taiwan OhBear Cars造型主題車也散發出山海鐵道、台灣好湯與穆斯林友善魅力，哈台的大馬旅人說，不會因馬幣走貶而放棄赴台旅遊。

全球經濟不佳與馬幣貶值

全球經濟不佳，馬幣表現相對疲弱，大馬人多感嘆現實的無奈，因為馬幣變得更薄了。

馬來西亞航空業者說，雖然新台幣兌美元也走貶，但馬幣貶得更多，如果以2019年10月與今年11月匯率 相比，馬幣對新台幣貶值幅度更多，這讓馬來西亞人覺得赴台灣旅遊變貴了。

大馬蘋果旅遊集團首席市場總監黃引輝（Louis Ng）認為，弱勢的馬幣與強勢的新台幣的確對大馬人赴台旅遊造成影響，但全球經濟不佳才是最關鍵因素，讓包括大馬在內的全球消費心態傾向保守，似乎留在本國旅遊更經濟實惠。

在吉隆坡柏威年商圈附近販售早餐的小販穆薩（Musa）認為，大馬經濟不佳，但馬來社群仍會以更經濟實惠方式旅遊，多數人會跨州旅遊，或去鄰近國家如泰國、印尼旅遊；穆薩說，他沒去過台灣，但曾在電影院及柏威年商圈電子看板看過台灣形象影片，印象中台灣是令穆斯林感到新鮮的旅遊地點。

馬幣貶值影響赴台旅遊並非絕對因素

馬幣表現雖疲弱不振，即便出國的旅費變貴，但台灣的美景與美食仍沒有讓大馬旅人裹足不前，馬來西亞執業律師陳舒美（Saw Bee Tan）就是個對台灣充滿好奇心的大馬旅人。

陳舒美今天告訴中央社記者，她未曾造訪台灣，但身邊有許多分享赴台灣旅遊的朋友，因此決定明年春天背著包包赴台灣旅遊，希望以腳踏實地方式好好感受台灣多元文化魅力。

她指出，馬幣表現不佳不會構成阻擋赴台灣旅遊的理由，台灣特殊的山川美景、人文特色與美食文化，相信才是讓旅人魅力無法擋的因素，馬幣貶值或許是原因之一，但絕對不是最重要的因素。

曾多次赴台旅遊的傑森（Jason Ng）認為，大馬年輕人赴台旅遊多半採用自助旅行，講究的是旅遊的性價比，針對馬幣走貶，台灣如搭配大馬人民秋冬出遊旺季，推出誘人的旅遊優惠，相較赴日韓同樣高漲的出遊成本，台灣依然是大馬年輕世代的出遊優選目的地。

突破並拓展馬來社群行腳台灣

穆斯林旅遊業者阿菲娜（Afina Rudid）告訴中央社記者，台灣對馬來西亞的穆斯林社群來說仍屬新興旅遊目的地，多數馬來社群對台灣所知有限，特別是在馬來西亞鄉村地區的馬來人。

她說，台灣應多強化行銷方式，讓馬來社群認識「台灣也是一個對穆斯林友好的國家」。

交通部觀光 署駐吉隆坡辦事處主任周士弼表示，為吸引大馬旅人優先選擇赴台灣觀光，最近在吉隆坡推出3個月的主題車宣傳活動，從今年10月起有200輛Taiwan OhBear Car造型主題車在大馬街頭頻頻出沒。

他說，Taiwan OhBear Car車體外觀是由馬來西亞十大傑出青年和世界藝術創意大師吳世湧設計，以山海鐵道、台灣好湯及穆斯林友善為創作主題，不僅以台灣傳統藍皮火車結合湛藍太平洋、繽紛熱氣球及花東燦爛金針花海等陸海空特色，也用台灣溫泉及美麗春櫻兩種元素，吸引大馬朋友體驗台灣春天乍暖還寒的美麗、浪漫和療癒。

對於大馬穆斯林社群，Taiwan OhBear Car車體外觀也以東南亞 遊客喜好的天燈體驗為主題，搭配平溪線鐵道和猴硐貓村等特色景點，吸引穆斯林旅行台灣。