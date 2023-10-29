我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避免歐美分心 日本擬在G7外長會議確認牽制中國

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

日本人手不足 箱根旅館反常態經營 只為留住員工

中央社東京29日綜合外電報導
圖為箱根大涌谷。（圖取自Unsplash圖庫）
圖為箱根大涌谷。（圖取自Unsplash圖庫）

日本觀光業逐漸從疫情打擊復甦，但隨之而來卻是缺工的人手不足問題，對距東京車程約90分鐘的溫泉勝地箱根住宿設施來說更為嚴重，因此有業者反常態經營，只為留住員工。

日本東洋經濟ONLINE報導，位於神奈川縣的溫泉度假勝地箱根，由於從東京新宿站搭快車只要90分鐘就能抵達，不僅受到日本遊客青睞，也相當受訪日外國客的歡迎。

2022年共有1736萬人造訪箱根，雖然不及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2126萬人，但相較2021年也成長近3成。

旅客復甦也加重了飯店及旅館人手不足的情況，有業者向箱根町公所反映「因為人手不足不得不把住房率壓在8成上下」。

●顛覆業界常識 員工排班優先

面對接下來即將到來的賞楓季，箱根有旅館以「顛覆業界常識」的作法來因應人手不足。

在箱根強羅地區的一間高級旅館，20間客房每間都有附設獨立的露天風呂（露天泡湯區），一晚要價從9萬2000日圓（約612美元）起跳。

這間旅館最大的特色就是員工排班。一般來說，旅館或飯店都是先接受住宿訂房，然後根據訂房數來安排員工排班。

不過，強羅的這間高級旅館卻反其道而行，他們先決定員工排班，然後配合當天員工出勤狀況來開放可接受的訂房數。具體來說，他們會在一個月前開放最低限度的客房預訂數，然後等到所有的員工排班都確定後，才正式開放全部20間客房的預訂。

這間旅館的女將（老闆娘）松坂美智子說，為了爭取到員工，必須要打造一個完善勞動環境及對員工來說充滿魅力的公司，他們從2017年左右開始完善員工能確實休假的制度。

不過，日本大多數住宿設施並未採用上述以員工排班為優先的經營方式，原因是如果不能充分提高住房率將帶來經營損失，也就無法極大化旅館或飯店營業收益。

因此，大多數飯店及旅館即便降價，也要努力執行將住房率維持在8成等目標。

但如果要維持高住房率，人手不足就是一大問題；箱根面臨的人手不足問題，相較東京或其他地方城市來得更為嚴重。

●箱根人口減少 徵不到人手成常態

箱根住宿設施近年來持續增加，但當地人口卻反向持續減少，「想徵人也找不到人」已成常態。

箱根住宿設施持續走向「小型及高級化」，根據當地統計，2013年箱根共有197家旅館或飯店，到2022年時已增加到207家。

而這些旅館或飯店為提供更為細緻的服務，所以必須雇用相較規模來得更多的員工。

但另一方面，箱根町人口到今年10月1日止僅有1萬965人，且15歲到64歲的工作年齡人口也比2013年減少逾2成。

由於住宿業排班不正常，若要在山區的箱根工作，基本上必須住在工作處所。這裡有很多獨自經營的小型住宿設施，招募人員的條件相比東京市區飯店等要來得嚴格。

另外，這些小型住宿設施的知名度不比知名品牌的飯店，也沒有多餘的財力可以進行廣告宣傳，加上要雇用派遣員工也不容易，凡此種種對箱根的住宿設施來說，想法都已從「如何雇用員工」轉變為「如何留住員工」。

箱根有一家旅館就是竭力防止員工離開，所重視的就是培養員工擁有「當事者意識」，也就是把遇到的問題當成自己的事來解決，而非事不關己。

這家旅館的營運經理內田拓說，現在除了是人手不足的時代，很多人也會看公司提供的條件來找尋合適的工作機會，「為了讓這些人能在這裡明確知道自己要做什麼，把工作全權交給員工很重要」。

具體而言，就是直接把員工的想法作為旅館實際上的做法。

內田說，將工作全權交給員工不光是可以讓他們知道其中樂趣，也能培養成本意識等。這種作法讓2016年剛開業時的約50%離職率，降到目前僅約1成的低水準。日本大型飯店離職率約3成。

日本 疫情 觀光

上一則

城鎮傳真／流連匹茲堡 梭巡眾橋之都

延伸閱讀

避免歐美分心 日本擬在G7外長會議確認牽制中國

避免歐美分心 日本擬在G7外長會議確認牽制中國
在太空繁衍後代有望 日本成功培育老鼠胚胎 全球首例

在太空繁衍後代有望 日本成功培育老鼠胚胎 全球首例
杭州亞帕運落幕 3年後日本名古屋接棒

杭州亞帕運落幕 3年後日本名古屋接棒
未點名中國 G7貿易部長籲撤銷日本產品進口禁令

未點名中國 G7貿易部長籲撤銷日本產品進口禁令

熱門新聞

廉價航空精神航空為了對部分客機進行檢查，宣布取消約100架次航班，預計航班中斷情況將持續數日。(美聯社)

精神航空取消100個航班「檢查機身」中斷情況恐持續數日

2023-10-22 21:04
圖為南方航空班機。（取材自微博）

美中直航再增班 上海→洛杉磯11月機票價格降至7000元人民幣

2023-10-28 03:10
阿聯酋航空歡慶A380營運15年，揭開15項A380小趣事。(圖：阿聯酋航空提供）

A380客機比自由女神重2.5倍 阿聯酋航空曝13件小趣事

2023-10-17 01:57
布萊N拍下飛機上乘客一起做伸展操的畫面。（取材自「布萊N 機票達人」）

他從LA飛首爾 下機前驚見乘客全「高舉雙手」 網笑：我也會

2023-10-16 23:01
日本吉卜力公園「魔法故鄉」主題區將於今年11月1日開幕。（取材自X平台）

日本吉卜力公園新主題區魔法故鄉曝光 11/1開幕

2023-10-27 23:28
圖為箱根大涌谷。（圖取自Unsplash圖庫）

日本人手不足 箱根旅館反常態經營 只為留住員工

2023-10-29 16:30

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬

婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬
華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林
曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友

曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2