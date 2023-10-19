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日本外國遊客數幾乎重返疫前 中客支出最多 台客排第二

編譯簡國帆／綜合外電
造訪日本的外國遊客數量已幾乎完全回到新冠疫情前的水準，台灣不管是造訪遊客數、還是支出金額，都排名第二多。（歐新社）
造訪日本的外國遊客數量已幾乎完全回到新冠疫情前的水準，台灣不管是造訪遊客數、還是支出金額，都排名第二多。（歐新社）

官方數據顯示，造訪日本的外國遊客數量已幾乎完全回到新冠疫情前的水準，而且在日圓貶值之際，這些遊客的花費金額也首度超越疫情前。台灣不管是造訪遊客人數、還是支出金額，都排名第二多。

日經新聞報導，日本政府觀光局（JNTO）18日表示，9月共有218萬名海外遊客抵達日本，為2019年同期（新冠疫情爆發前）的96.1%，也是連續第四個月超越200萬人。

其中，南韓是最大的旅客來源國，達57萬400人，台灣第二多，為38.53萬人，中國則以32.56萬人排行第三。

朝日新聞另引述日本國土交通省觀光廳18日的數據指出，造訪日本的遊客上季共支出1.39兆日圓（92.8億美元），比2019年同期增加17.7%，首度超越疫情前，創單季新高。而且，平均每位訪客支出額較2019年同期激增29.4%至21萬810日圓（1407美元），激增29.4%，更超越日本政府要在2025年前達到20萬日圓的目標。

上季以中國遊客的支出金額最多，為2827億日圓，占整體的20.3%，台灣遊客花費2046億日圓，位居第二，南韓則以1955億日圓排名第三。

不過，日本全國的旅遊復甦態勢不均，在47個都府道縣中，有25個上月遊客數量少於新冠疫情前的60%。會計業者EY Japan的數據顯示，上半年在栃木縣和石川縣呂素的累計人數已回到新冠疫情前的80%~90%，但鳥取縣和鹿兒島的旅宿人數卻只有疫前的三成左右，

在日光鬼怒川溫泉的吸引力下，栃木縣的旅遊復甦在全日本排名第三。在夏季前，鬼怒川公園飯店推出低價居住方案，以吸引國際旅客，每天都有六到七組團客預訂入住，來自西方國家的遊客也持續增加。

鹿兒島則持續受到國際航班延後恢復的重創。2019年該縣有四條國際航線，包括香港與上海，但2021年在新冠疫情最糟時刻，遊客數直接降至零，儘管相關服務已在6月重啟，但地勤人員短缺，導致航班無法還沒恢復。

在鳥取縣，連結米子鬼太郎機場與首爾的航班在本月25日才睽違四年首度復飛，但在疫情期間裁員的當地溫泉飯店，卻依然缺工。皆生温泉旅館協會的知情人士透露，這減弱了接待團客的能力。

日本全國飯店也苦於招募足夠員工，以因應暴增的遊客。飯店營運商藤田觀光將提高全年職缺2.2倍，4月加薪，並且保證員工不會被調職到其他地區。

日本 疫情 觀光

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