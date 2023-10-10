全球百大目的地故事獎 台灣6國家風景區獲殊榮

「2023全球百大目的地故事獎」9日在愛沙尼亞塔林頒發，台灣六個國家風景區管理處參賽全數獲獎，由台灣交通部觀光署駐法蘭克福辦事處主任謝長明（中）代表領獎。（中央社／觀光署提供）

「2023全球百大目的地故事獎」日前在愛沙尼亞塔林頒發，台灣六個國家風景區管理處參賽並都獲獎。台灣觀光 署長周永暉表示，將持續推動永續觀光，繼續在國際舞台爭取更多榮譽。

台灣交通部觀光署10日發布新聞稿表示，2023全球綠色目的地年會（Global Green Destinations Day Conference）8日在歐洲綠色之都愛沙尼亞塔林舉辦，並於當地時間9日頒發「2023全球百大目的地故事獎」（2023 Green Destinations Top 100 Stories），台灣再次嶄露頭角。

觀光署指出，今年台灣有六個國家風景區管理處加入綠色目的地比賽與認證計畫並全數獲獎，是八年來台灣最多目的地參與競賽的一年，獲獎數也較2022年增加一倍，觀光署駐法蘭克福辦事處主任謝長明代表領獎。

台灣參與競賽並獲獎的六個國家風景區管理處及參賽故事，包括：「文化與傳統」類別澎管處的「探索澎湖納斯卡線─守護石滬」、日月潭 管理處「導引部落朝永續旅遊方向前進─林道下的新契機」；「商業行銷」類別東管處「台灣東海岸月光．海音樂會─永續活動的實踐」、東北角管理處「鼻頭角廢棄營舍改造帶來的轉變」。

還有「自然與景觀」類別雲嘉南管理處的「與水共舞─颱風過後重現的濕地與治水」；「目的地管理」類別北觀處「透過永續實踐打開通往阿拉寶灣祕境的道路」。

百大目的地故事比賽獎項由荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」（Green Destinations Foundation）自2014年開始舉辦，獎項也與柏林ITB國際旅展合作，透過目的地永續故事的實踐經驗與成果分享，促成跨國的交流與學習。

參賽者在通過第一輪的永續基礎準則評鑑後，才能進入第二輪「優良實踐故事評選」，評比標準除了永續行動實際內容外，更包含完整性、永續性、有效性、創新度、可仿效性與過程中的具體數據的呈現。

周永暉表示，未來各管理處將持續秉持景區發展兩大引擎──「安全管理」及「永續經營」的精神，用心進行在地經營，強化區域旅遊及觀光圈協力共治，並透過「景區經濟學」概念帶動在地觀光產業鏈，持續推動永續觀光，繼續在國際舞台爭取更多榮譽。