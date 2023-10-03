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日本又現惡搞行為 租高級車入海邊淺灘只為拍照

中央社東京3日綜合外電報導
日本沖繩縣宮古島發生遊客為拍攝「網美照」，擅自將租來的高級車開進海邊淺灘，荒唐的行為已惹怒業者。示意圖。(圖／ingimage)
日本沖繩縣宮古島發生遊客為拍攝「網美照」，擅自將租來的高級車開進海邊淺灘，荒唐的行為已惹怒業者。示意圖。(圖／ingimage)

日本沖繩縣宮古島發生遊客為拍攝「網美照」，擅自將租來的高級車開進海邊淺灘，這種脫序的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）已惹怒業者，將和律師商議如何因應。

日本產經新聞報導，這種惡搞行徑之所以會被察覺，主要是有第3人從旁拍攝到照片。當事租車業者難掩怒氣說：「鹽水會對車輛造成損害，如果只是為了拍網美照，有必要做到這種程度嗎？」

在宮古島經營租車店的42歲奧村拓瞪大眼睛說，「這是我店裡的車」。他透過友人拿到的影片中，可以看到沒入海水近半個輪胎高的黃色吉普車（Jeep）。

這輛在日本當地新車售價達700萬日圓（約4.70萬美元）的高級進口車車頂上，站著一個穿黑色T恤的男子，從畫面中可以看到他正擺出左手彎曲置於腦後、右手斜向上方的姿勢。

在確認車牌號碼後，奧村確定就是自家店裡租出去的車輛。

在影片拍攝日9月26日租用這輛車的人，是兩名來自關東地方的30多歲男性。兩人上午租車、傍晚還車，業者當下並沒有察覺任何異常。

不過，由於車體零件不耐海水，察覺車輛碰過海水後必須進行清洗及保養，店家事後聯繫不上租車的兩名男子，接下來將跟律師商討後續因應作為。

奧村說，海面下狀態連在地人都不清楚，最糟的情況車輛可能沉入海中，他們準備了希望讓客人開心的車輛，發生這種事不僅令人感到遺憾，也不理解這麼做的意義。

租車 日本

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