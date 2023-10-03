日本又現惡搞行為 租高級車入海邊淺灘只為拍照
日本沖繩縣宮古島發生遊客為拍攝「網美照」，擅自將租來的高級車開進海邊淺灘，這種脫序的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）已惹怒業者，將和律師商議如何因應。
日本產經新聞報導，這種惡搞行徑之所以會被察覺，主要是有第3人從旁拍攝到照片。當事租車業者難掩怒氣說：「鹽水會對車輛造成損害，如果只是為了拍網美照，有必要做到這種程度嗎？」
宮古島で迷惑観光客が高級外車をレンタルし海に乗り入れ屋根に登りポーズする狼藉 https://t.co/zY2tqdFcac— ハム速 (@hamusoku) October 3, 2023
在宮古島經營租車店的42歲奧村拓瞪大眼睛說，「這是我店裡的車」。他透過友人拿到的影片中，可以看到沒入海水近半個輪胎高的黃色吉普車（Jeep）。
這輛在日本當地新車售價達700萬日圓（約4.70萬美元）的高級進口車車頂上，站著一個穿黑色T恤的男子，從畫面中可以看到他正擺出左手彎曲置於腦後、右手斜向上方的姿勢。
在確認車牌號碼後，奧村確定就是自家店裡租出去的車輛。
在影片拍攝日9月26日租用這輛車的人，是兩名來自關東地方的30多歲男性。兩人上午租車、傍晚還車，業者當下並沒有察覺任何異常。
不過，由於車體零件不耐海水，察覺車輛碰過海水後必須進行清洗及保養，店家事後聯繫不上租車的兩名男子，接下來將跟律師商討後續因應作為。
奧村說，海面下狀態連在地人都不清楚，最糟的情況車輛可能沉入海中，他們準備了希望讓客人開心的車輛，發生這種事不僅令人感到遺憾，也不理解這麼做的意義。
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