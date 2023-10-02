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外國觀光客太少 中國推出區域性入境免簽攬客

中央社台北2日電
到中國旅遊的外國遊客遠未恢復疫情前水準。為此，中國官方10月起實施區域性入境免簽。(新華社)
到中國旅遊的外國遊客遠未恢復疫情前水準。為此，中國官方10月起實施區域性入境免簽。(新華社)

疫情過後，到中國旅遊的外國遊客遠未恢復疫情前水準。為此，中國官方10月起實施區域性入境免簽，包括外國團客在港澳跟團到廣東10市享6天免簽、搭郵輪自上海上岸赴沿海省區及北京享10天免簽、59國遊客赴海南免簽30天等。

綜合港媒及中國媒體報導，這項區域性入境免簽政策，是由中國公安部、國家移民管理局推動實施，並分由各地推動，涵蓋範圍各有不同。

深圳市政府微信公眾號「深圳發布」公告，凡屬與中國建交國的公民，經由在香港、澳門的合法註冊旅行社組團（2人及以上），並從香港、澳門進入廣東「大灣區」9市和汕頭市旅遊者，只要持普通護照，就可免簽入境並停留144小時（6天）。

前述「大灣區」9市，是指廣東省廣州、佛山、肇慶、深圳、東莞、惠州、珠海、中山、江門市，連同汕頭市成為上述6天免簽的行動範圍，但須團進團出。

根據報導，凡是2人及以上的外國旅遊團，經中國境內註冊的旅行社組織、接待並從上海郵輪口岸整團入境者，可在團體行動下，隨郵輪前往中國沿海的上海、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南等省區的停泊港口所在城市及其周邊城市，並外加北京市，停留時間為15天。

此外，從俄羅斯、英國、法國等59國入境海南省旅遊，就可享有30天免簽，但活動範圍限定在海南省。

除上述三者外，廣西桂林也對來自東協10國、人數在2人及以上的旅遊團，經旅行社組織接待，可由桂林機場口岸免簽入境。停留時間為144小時。

郵輪 澳門 北京

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