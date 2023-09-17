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無印良品母公司 跨足進民宿

編譯易起宇／綜合外電
無印良品母公司「良品計畫」正開始改造閒置已久的老房子，將之再造成民宿，大搶觀光財。（路透）
無印良品母公司「良品計畫」正開始改造閒置已久的老房子，將之再造成民宿，大搶觀光財。（路透）

無印良品母公司「良品計畫」正開始改造閒置已久的老房子，將之再造成民宿，不只能解決日本因人口下滑而衍生出的空屋問題，還能吸引喜歡無印良品風格的國內外觀光客居住，大搶觀光財。

日經新聞報導，良品計畫的民宿「MUJI BASE KAMOGAWA」8月在千葉縣鴨川市開幕。這間一層樓的民宿是改造自當地一間百年農舍，占地共156平方公尺，並保留了大量原始風情。民宿內將使用無印良品品牌的家居用品和家具，提供旅客舒適的居住環境。

住在這間民宿的旅客將可享受到許多佳餚和農村體驗，包括當地產的食品和造訪農村，採收附近農地的農作物和餵養牲畜。

由於民宿內沒有工作人員，住客需先開車約五分鐘到一間無印良品門市拿取鑰匙。該民宿的訂房交由Airbnb管理，住宿的起跳價是三天兩夜5.5萬日圓（373美元），最多可住五人，7月下旬開始接受訂房，目前已被訂滿到明年2月。

良品計畫社會利益事業部的該計畫負責人廣川剛史表示，目前大約三分之一的訂房來自海外，包括亞洲和歐洲，「反應比我們預期的還要熱烈，讓我們十分吃驚，或許是因為剛好在暑假開幕」。

良品計畫執行董事長田英知說，新冠疫情為旅遊業帶來了巨大改變，「雖然疫情前許多人是想追求異於平凡的體驗，但在疫後有愈來愈多人是想追求『新的地方逗留』」。

隨著遠距工作興起，人們不再那麼覺得自己要被拘束在特定地方，他們可以自己選擇生活和工作的地點。於是良品計畫發起「MUJI BASE」計畫，讓民眾可以體驗地方聚落生活，並幫助解決日本因為人口下滑而衍生出的空屋問題。

良品計畫2019年在東京銀座開設無印良品飯店，並也在中國的北京和深圳經營飯店。但和這些設計給短期居住賓客的都市飯店不同，MUJI BASE計畫提供的是中長期的住宿。

長田表示，這間民宿也將做為品牌家具和家居用品的展示間，公司希望能讓旅客在住過後，會想讓這些產品成為他們家的一部分。

民宿 觀光 疫情

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