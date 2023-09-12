日本計畫在富士山蓋輕軌 來回單人68美元、禁民間車輛

遊客前往日本富士山攻頂。（美聯社）

日本 可能會在登上富士山的路上建設涵蓋近三分之二路程的輕軌鐵路，以限制車輛數量並避免過度擁擠，保護這座日本人心目中最神聖的山、最熱門的觀光 景點與攀登熱點。

位於海拔2300公尺高的富士SUBARU線五合目站是遊客造訪富士山的主要車站，在2019年有500萬遊客途經於此。儘管新冠疫情 期間的限制使得遊客曾經減少，但現在遊客已回籠。本月稍早，在官方攀登季節的最後一天，可見到載滿遊客的大型巴士魚貫行駛。

輕軌電車計畫預定將從富士山山腳到山腰五合目蓋一條輕軌系統，將讓富士山的熱門景點變成更高檔的觀光勝地，支撐當地經濟。搭乘輕軌電車的來回票價將達1萬日圓（約68美元），比當前搭乘民間車輛的2100日圓更高。在輕軌電車蓋好後，預定將禁止民間車輛通行。

政府也可能會在此處蓋旅館，目前當地設有餐廳與商店，遊客在嘗試攻上3776公尺的頂峰前能夠購買補給品。

負責促進這項計畫的山梨縣官員表示，如果沒有這項計畫，「富士山將失去其魅力」。在夏季攻頂旺季，數百車輛和數千登山者會擠滿此處，讓停車場擁擠不堪、浴廁設施人滿為患。

隨著日本去年重新開放國門，觀光人數回升，這項輕軌鐵路計畫正在實現中。隨著中國解除中客的旅遊限制，日本的觀光客人數預期在2025年創下紀錄。

官員們表示，尚未估算透過限制個人車輛、要求遊客搭乘輕軌電車，可避免的二氧化碳排放量。然而，根據國土交通省的資料，以電車而言，每載運一名旅客行駛一公里溫室氣體排放量為17公克，遠低於巴士或汽車的53公克與130公克。

荷蘭布雷達應用科技大學擅長永續觀光交通的教授皮特斯（Paul Peeters）表示，富士山輕軌電車計畫類似於瑞士策馬特要求前往山上度假小鎮的遊客必須搭乘登山火車。火車消除了停車空間需求，對於生物多樣性和土地的好處優於汽車。

皮特斯說，這還能讓旅遊景點變得更獨特，吸引願意多花錢的觀光客。這也是富士山五合目站和山梨縣官員的目標，也就是讓遊客有更多體驗，同時限制遊客人數。

山梨縣官員表示：「如果我們能提升遊客滿意度，他們將為支付合適的價格。」「我們希望建立能嘉惠當地經濟的商業模式。」