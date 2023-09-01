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美國赴台轉機旅客免安檢 估每日3000人受惠

中央社／台北1日電
台灣交通部民用航空局1日表示，即日起自美國到台灣航班，轉機旅客免除安全檢查。圖為台灣桃園機場。（圖：桃園機場公司提供）
台灣交通部民用航空局1日表示，即日起自美國到台灣航班，轉機旅客免除安全檢查。圖為台灣桃園機場。（圖：桃園機場公司提供）

台灣交通部民用航空局今天表示，一站式保安上路，即日起自美國到台灣航班，轉機旅客免除安全檢查；初步估計，旅客可省一小時安檢等候時間，每天有16航班、3000名旅客受惠。

台灣民航局發布新聞稿說，目前中華航空股份有限公司、長榮航空股份有限公司及星宇航空股份有限公司已可實施。

台灣民航局統計，2019年桃園國際機場轉機旅客約25%、約75萬名旅客來自美國，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，美國到桃機轉機旅客比例提升到30%。

台灣民航局說，為優化桃機轉機動線、縮短轉機旅客等候安檢時間及增加轉機旅客在商業區域停留時間，促進國際旅客在台消費，提升機場體驗及競爭力，並節省航空警察人力，民航局與內政部警政署航警局疫情前著手規畫「一站式保安（One-Stop Security）」，並在疫後積極推動。

台灣民航局長林國顯與航警局長邱文亮今年7月率隊到美國，在美國國土安全部運輸安全局（TSA）官員陪同下，於舊金山機場及洛杉磯機場交流航空保安，並實地驗證航空保安措施與安檢作業，確認美方機場設施與流程符合台灣安檢要求。

林國顯表示，2019年起台灣已與美國合作實施旅客託運行李一站式保安，美國到台灣轉機旅客託運行李於桃機已可免除安檢，這次合作範圍擴大到旅客和手提行李，是旅客、航空公司、桃機股份有限公司及航警局「四贏」。

疫情 長榮 舊金山

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