美加客回溫 台獲Trazee Travel票選為最喜愛冒險旅遊地

台灣近日獲得美國旅遊雜誌票選，為讀者最喜愛的冒險旅遊目的地。（示意圖／ingimage）

疫情 過後，美國和加拿大 赴台灣旅客人數回升之外，台灣近日獲得美國旅遊雜誌票選，為讀者最喜愛的冒險旅遊目的地。

美國旅遊雜誌Trazee Travel近日公布，讀者票選的2023年最喜愛的各類旅遊目的地，其中台灣獲選「最喜愛的冒險旅遊目的地」（Favorite Adventure Destination）獎項。

Trazee Travel是美國商務旅遊雜誌Global Traveler的姊妹媒體，鎖定25至40歲閱聽眾，除每年發行一次年刊，以數位平台刊登旅遊文章。這次票選是從去年12月至今年5月所做的讀者調查。

台灣觀光 局駐洛杉磯辦事處主任林宜錚今天接受訪問時表示，北美旅客愛好自然和戶外活動，觀光局整合地方資源，串連地方文化，主打綠色旅行頗具成效，吸引許多社群網紅到台灣。

根據台灣觀光局資料，今年1月至6月美國和加拿大赴台旅客人次為27萬人；相較疫情前，2019年1月至6月的美加赴台旅客為36萬人次，可見市場已經回復75%。

林宜錚表示，為了吸引美國年輕世代，觀光局結合文化、生態、美食、購物等多元旅遊行程，提供旅客獨特的探索體驗。

她以松柏嶺遊客中心為例，結合當地「茶」產業，推出「茶薰六覺」體驗。旅客體驗茶香蒸臉，不僅釋放壓力，更以最自然的方式美容、減少塑膠廢棄物；同時學習尊重自然，瞭解台灣如何栽種上等好茶。