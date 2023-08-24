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台方宣布9/1恢復中國團客訪台 初期每日限2000人

美股8月跌夠可買了嗎？專家從4面向剖析、指點迷津

台方宣布9/1恢復中國團客訪台 初期每日限2000人

本報台北訊
台灣宣布自9月1日起恢復第3地中國旅客赴台觀光。(本報系資料照)
台灣宣布自9月1日起恢復第3地中國旅客赴台觀光。(本報系資料照)

中國迄今已恢復團客赴全球138個國家地區旅遊，台灣距離最近卻不在名單內。針對兩岸觀光旅遊僵局，台灣陸委會24日遞出橄欖枝，宣布新的兩岸人員往來鬆綁措施，自9月1日起恢復第3地中國旅客赴台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2000人次，也放寬中籍人士赴台商務交流。這些措施，官方希望中國「採取作為，相向而行」。

台陸委會副主會詹志宏24日表示，在疫情逐步趨緩之後，希望推動兩岸健康有序的交流。因應兩岸民眾旅行、旅遊商務的需求，在風險可控及做好配套前提下，會同交通部、經濟部公布相關開放規畫。

視中方回應 再確定實施日期

第3地中國人士赴台觀光方面，台方從9月1日起，恢復旅居及留學第3地中籍人士，得申請許可赴台從事觀光活動。兩岸團體旅遊方面，將採「逐步漸進」方式。

其中，中籍團客赴台，初期試辦每日限額2000人次，利用小三通到金門、馬祖旅遊人數另計；台方組團赴中，依對等原則，適度調控赴中人士，初期每日以2000人次為原則。推動方式將自24日起，以一個月為準備期，並視中方回應，而後確定實施日期。

台灣宣布自9月1日起恢復第3地中國旅客赴台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2...
台灣宣布自9月1日起恢復第3地中國旅客赴台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2000人次。(本報系資料照)

中籍人士赴台商務交流方面，自8月28日起，恢復中國籍人士申請赴台從事短期商務活動交流之參展、觀展、商務研習（含受訓）。但若涉及特定高科技產業，例如：積體電路製造業、分離式元件製造業等，仍維持專案申請才能赴台。

此外，台交通部觀光局也表示，依據移民署統計，2019年疫情前第3地中籍旅客入境人次約9.3萬人次；團客的部分，將於一個月準備期間內與旅行業者討論恢復團體旅遊之應注意事項，及與旅行公會研擬符合實務之調控方式，細節確定後再向旅行業者公布。

旅遊業者肯定 盼全面開放

航空、旅行社及台灣業者樂見兩岸有良好的互動，隨著政策的放行，雄獅旅遊、鳳凰及山富等旅遊業者會開始規畫產品，待政策進一步宣布人數後，會全面將商品上架，讓第4季想出國的旅客有更多選擇；華航、長榮航也表示，將依市場需求評估安排航點及航班。

台灣宣布自9月1日起恢復第3地中國旅客赴台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2...
台灣宣布自9月1日起恢復第3地中國旅客赴台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2000人次。(本報系資料照)

雄獅旅遊進一步表示，中國因文化相近、沒有語言隔閡，台灣消費者對赴中旅遊有一定期待，尤其是銀髮族市場，且隨著兩岸直航航點陸續恢復，商務往來及旅遊需求增加，預估還有一波台胞證辦理熱潮。

旅行社業者表示，台灣4000家旅行社，9成有發團到中國，疫情前台灣1700萬的出境旅遊人次中，有400萬是到中國。兩岸過去51個航點，目前僅恢復到15個航點，恢復率僅29%。因此，兩岸旅遊恢復仍有一段路要走。

台灣宣布自9月1日起恢復第3地中國旅客赴台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2...
台灣宣布自9月1日起恢復第3地中國旅客赴台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊，初期每天2000人次。圖為中國旅客到訪台北101。(本報系資料照)

觀光 疫情 長榮

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