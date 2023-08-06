秋天旅日 秋田縣仙北市賞紅葉 「乳頭溫泉」成最受歡迎秘湯景點

秋田駒紅葉。（仙北市観光課提供）

秋天，一向是遊客到日本 東北旅遊最受歡迎的季節，除了賞紅葉，熱鬧的秋祭典也是十分有看頭。在秋田縣仙北市，不僅可以在縣內最高峰「駒岳」飽覽壯闊的紅葉盛況，也可以在人煙稀少的秘境「乳頭溫泉」同時享受溫泉與世隔絕的靜謐紅葉景觀，其他，還有享負盛名的紅葉景點：「抱返溪谷」、「角館武家屋敷」，以及近幾年新挖掘到的紅葉秘境「玉川溫泉大橋」等，有各自獨特的魅力。而為期三天的「角館祭典」則展現了最在地的風情。

駒岳 秋田最高峰紅葉盡收眼底

標高1,637m的駒岳，是男女岳、男岳、女岳等總稱，跟乳頭山都屬十和田八幡平國立公園南端的名山，也是秋田縣第一高山。有絕佳的視野以及北日本第一的高山植物寶庫。9月下旬～10上旬，從八合目(1,300m)到山頂迎來「草紅葉」賞期，可說是秋田最早的紅葉唷。高山植物「珍車」散發光輝的深紅葉子與轉為黃、橘色的楓樹，如同點狀水彩般彩繪這塊綠色山巒。此外登上山頂，除了可從不同高度欣賞這片紅葉山，還可一覽田澤湖美景。

乳頭温泉郷 在先達川流水BGM下鑑賞紅葉

日本國內外最受歡迎秘湯景點「乳頭溫泉」，是由七個不同的湯源所組成的溫泉區，因此泉質各異，一年四季深受遊客喜愛。到了秋天，在開放的露天溫泉池，欣賞眼前逐漸變色的紅葉，如果選擇入住妙乃湯、孫六溫泉或黑湯溫泉還可以聽到先達川的溪流聲，更增添了一層秘湯風情。如此充滿情趣的享受，也只有在乳頭溫泉鄉才能體驗。也可以利用溫泉巡禮，泡湯之餘，一次欣賞到乳頭溫泉區紅葉的多彩面貌，十分值得。

玉川温泉・新玉川温泉 美得令人讚嘆不已的紅葉盛況

燒山山腳下的玉川溫泉，以單一出口湧出量每分鐘達9,000公升跟日本第一強酸性溫泉，成為日本國內知名度極高的溫泉。由於泉質為強酸性鹽化物泉，長時間下來，其成分石化形成了日本唯一天然紀念物「北投石」。目前全世界僅在仙北市玉川溫泉跟台北市北投溫泉有，因為這樣的緣分，與北投溫泉締結友好協議。秋季十分推薦租車 遊東北！除了路途中滿山的紅葉美景可以大飽眼福，還可以停下車細細品味感受被紅葉包覆的感動。當中連結新玉川溫泉與國道341號的「玉川溫泉大橋」，被日本網友形容為最感動的紅葉景點NO.1。橋上眺望的大廣角視野，將近山與遠山全都收入眼底，也可以看到從山頂一路往低海拔漸漸變紅，充滿層次堆疊的紅、橙、黃、綠色階。建議在這裡住上一晚，沉浸在大自然紅葉的懷抱，享受溫泉的療癒。

抱返溪谷 美到讓人不斷回眸的人氣紅葉景點

秋田縣仙北市知名的紅葉景點「抱返溪谷」，是全長約10km的溪谷。由於過去溪谷是險要的狹長山路，人們交會時必須互相抱住對方通過，因此稱之為「抱返」。約40分鐘的健行路線，不會讓人看膩眼前的風景，途中許多看點將不斷讓您感到驚喜。搶眼的艷紅色吊橋、各種不可思議的奇岩怪石以及美到讓人不斷回眸的「回顧瀑布」等大大小小的瀑布，與櫻樹、楓樹等原生林共創的獨特美景。

角館武家屋敷通 紅葉與武家屋敷宅邸散發出的高雅秋日氛圍

如果想欣賞日本東北地區的秋天之美，不妨來到有「陸奧小京都」之稱的角館武家屋敷。這裡保留了400年前的武士宅邸和街道，每到10月下旬到11月上旬，楓葉和黑牆形成紅與黑的典雅搭配，讓人感受濃厚的日式風情。除了欣賞紅葉，還可以參觀武士宅邸，了解江戶時代的建築和文化，也可以體驗秋田縣的傳統手工藝「樺細工」。晚上，還有點燈活動，欣賞不同於白天的夜楓之美。角館武家屋敷不僅是賞楓名所，也是賞櫻名所，每年春天有約80棵垂枝櫻沿著街道粉嫩綻放。無論何時造訪，角館武家屋敷都能讓人收穫獨特魅力。

秋季角館祭典始於400年前，是一個為期三天，結合歌唱、舞蹈和山車激鬥的盛大活動。18 座精心裝飾，4 公尺高的山車有武士或歌舞伎人偶，搭配日本傳統音樂。當地青年們拉著山車在街道上遊行，向神社和佛寺的神靈祈禱，同時也與其他隊伍發生激烈的「衝突」，透過推擠和談判決定優先通行的權利。場面非常精彩刺激，吸引許多遊客的目光。除了山車遊行，還有穿著色彩鮮豔的和服女性會表演當地的傳統舞蹈，向佐竹北家（當地名門望族）獻藝。其他還有許多美食攤販可以品嚐秋田縣的特色料理。如此展現日本傳統文化和地方風情的祭典活動，於1991 年被指定為國家重要無形文化財，2016 年被指定為聯合國教科文組織非物質文化遺產。秋天來到東北，請一定要親身體驗角館祭典的魅力。

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