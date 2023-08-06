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日本觀光好去處 關西滋賀縣大津市「3亮點」吸客 欣賞絕美花火大會

記者楊文琪／台北即時報導
日本國內非常有名的「琵琶湖大花火大會」，因疫情，時隔四年再度舉辦。（滋賀縣大津市提供）
日本國內非常有名的「琵琶湖大花火大會」，因疫情，時隔四年再度舉辦。（滋賀縣大津市提供）

日本正式開放觀光後，旅遊業逐漸恢復，人們也重新開始探索各地熱門景點，而關西超夯的滋賀縣大津市絕對是你不能錯過觀光勝地，從京都車站出發只有兩站即可到達全日本最大湖泊「琵琶湖」的所在地的滋賀縣大津市，這裡不僅有全日本最大湖泊「琵琶湖」，能輕鬆體驗各式水上活動，還能品嚐有日本三大和牛之一美譽的「近江牛」等在地美食，大津市更是鮮為人知的溫泉秘境，入住當地溫泉旅館，欣賞如夢似幻的湖上花火，無論是一家大小或是情侶，都能在魅力無窮的滋賀縣大津市創造屬於自己的難忘回憶。

必試水上活動！感受琵琶湖的絕佳美景 - RIVRE

全日本最大的湖泊「琵琶湖」，因環境資源豐富多樣，尤其壯麗的風景而聞名，從小生活在琵琶湖旁的滋賀縣人認為，琵琶湖的美僅用來欣賞太浪費。琵琶湖因湖風和緩，適合進行各類水上活動，推薦來到位於大津市的RIVRE，參加帆船體驗，初學者都能安心體驗親自揚帆的快感；此外還能近距離欣賞到熱門打卡點「琵琶湖大橋」，隨季節變化，欣賞到多樣美景，值得一提的是，琵琶湖屬於淡水湖，不會有海水般的黏膩感，非常適合全家大小同遊。

在設施內享用以「自產自銷」的美食最讓人開心，以滋賀縣及琵琶湖周邊生產的當地食材為主，除了有日本三大和牛之稱的近江牛，還有當地新鮮蔬菜，以燒烤方式料理，琵琶湖優美景色及多樣的活動選擇，絕對值得你來一探究竟，沉浸在美麗的湖光山色中享受寧靜，有興趣參加的旅客也可以在官網直接預約。

一秒置身夏威夷風光的湖景咖啡廳 - R Cafe

在琵琶湖也能感受到如夏威夷般的度假風情，大津市的R Cafe是目前日本超夯的夏威夷式咖啡館，擁有私人沙灘，可以享受日光浴、玩SUP甚至是BBQ燒烤，是個充滿夏威夷風格的絕美渡假村，宛如置身海外小島的度假勝地，不僅能享用夏威夷風味美式餐點，包含使用日本國產牛製作的Locomoco（夏威夷漢堡飯），亦或是各種色彩鮮豔的飲料，還能欣賞琵琶湖美景，好吃也好拍，歡樂無限。

親子遊最適合！豪華露營、划艇體驗 - Everglades 琵琶湖

位在JR近江舞子車站附近的「Everglades 琵琶湖」於2021年4月開幕，由創立日本首個豪華露營設施「Everglads 伊勢志摩」的Everglads公司營運的第二個豪華露營設施，為迎合不同旅客的需要而提供不同房型，其中包棟房型最受親子家庭喜愛，不僅保留私人隱密空間，半開放式還帶有濃厚美式風格，不定時舉辦戶外燒烤或營火晚會，設計非常適合親子同樂，體驗異國文化的度假，寫意又自在，更特別的是，未滿18歲的人士更是免費住宿，對於親子家庭相當優惠。

此外，園區還提供最多可以四人同乘的划艇活動，因水流平穩，經工作人員指示，只要有家長陪同，3歲以上的小孩也能輕鬆上手，遠離喧鬧的城市，在大自然之中感受悠閒假期。

乘坐直升機欣賞琵琶湖寧靜景緻 欣賞不同視角的美

有試過乘坐直升機看風景嗎？「琵琶湖大飯店・京近江」設有專屬的直升機坪，只限定提供給飯店住客，有6分鐘、12分鐘及18分鐘等多種路線選擇，以俯瞰視角欣賞琵琶湖大橋、琵琶湖湖景及大津市街景，如果選擇18分鐘的路線，還能飛過比叡山到京都一帶，甚至有機會欣賞到京都名勝清水寺，值得前來體驗。

時隔4年的花火之約-琵琶湖大花火大會再次綻放

日本國內非常有名的「琵琶湖大花火大會」，因疫情，時隔4年再度舉辦。在日本最大湖泊琵琶湖上施放花火，猶如動畫場景般浪漫，五彩繽紛的景象震撼人心，因在湖上施放，花火也會映照在湖面上，使到場的觀眾都能獲得滿滿的感動，是天來到琵琶湖絕不能錯過的活動！除此以外，琵琶湖周邊也有其他小型的花火大會，更多訊息可以參考大津市官方網站。

湖畔絕美打卡寺院 - 浮御堂

琵琶湖最具代表的打卡網美景點，莫過於海門山滿月寺的浮御堂，從寺院通往琵琶湖畔的石橋盡頭設有佛堂，因佛堂浮在湖面上而得名，風景優美又能欣賞到湖水的清澈以及湖畔隨日照變化的景色。浮御堂也被選為近江八景「堅田落雁」之一，秀麗的風景也讓許多日本古今詩人紛紛用文字描述此處的美景，尤其冉冉升起的旭日與佛堂交相呼應的景色，更是不能錯過。

在地食材變出花樣料理 - 嬉酔くわ乃（Kissui Kuwano）

位於JR堅田車站附近的餐廳「嬉酔KUWA乃」，提供在地食材，包括近江和牛和琵琶鱒魚的料理，從下酒菜、燒物、炸物等一應俱全，也有多種滋賀縣特產的地酒可以選擇，就連盤子也是用滋賀縣特產的陶器信樂燒，給旅客最原汁原味的滋賀特色。

不僅能邊享用老闆親身走訪夏威夷並設計的美式餐點，還能邊欣賞琵琶湖美景。（滋賀縣大...
不僅能邊享用老闆親身走訪夏威夷並設計的美式餐點，還能邊欣賞琵琶湖美景。（滋賀縣大津市提供）
除了可看到熱門打卡點的「琵琶湖大橋」外，隨不同季節變化，還能欣賞不同美景。（滋賀...
除了可看到熱門打卡點的「琵琶湖大橋」外，隨不同季節變化，還能欣賞不同美景。（滋賀縣大津市提供）
琵琶湖最具代表的打卡網美景點，莫過於海門山滿月寺的浮御堂。（滋賀縣大津市提供）
琵琶湖最具代表的打卡網美景點，莫過於海門山滿月寺的浮御堂。（滋賀縣大津市提供）

日本 夏威夷 親子

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