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搶中國客 柬埔寨推「China Ready」計畫 提供標準化服務

記者謝守真／即時報導
柬埔寨啟動「China Ready」認證體系來吸引大陸旅客到訪。（取自中新網）
柬埔寨啟動「China Ready」認證體系來吸引大陸旅客到訪。（取自中新網）

為吸引中國民眾前往當地旅遊，柬埔寨旅遊部宣布，將啟動針對中國民眾的在線旅遊服務質量認證體系－China Ready，可望加大力道吸引中國遊客，幫助柬埔寨旅遊經濟的復甦進度。

據中新社指出，柬埔寨計劃今年能吸引80萬至100萬中國遊客到訪的目標。此外，還推出專門針對中國遊客的定制服務「China Ready」白皮書計劃。

報導提到，「China Ready」計畫中包括在飯店住宿服務、餐廳、導遊等旅遊從業者、旅行社、度假村、超市及紀念品商店等7個旅遊服務領域推行5項「定制標準」。首先，當局保障一線工作人員會說中文，了解「China Ready」旅遊戰略，用數字化推廣中文，且產品和標籤也得使用中文，還有為中國旅客提供標準化服務。

報導進一步稱，今年以來，柬埔寨加快「China Ready」認證體系的建設。透過旅遊服務質量認證的旅遊業經營者，將獲頒「中國消費者信賴的服務和產品」證書。

此外，報導引述統計數據顯示，截至今年上半年為止，柬埔寨已接待外國旅客共257萬人次，其中，泰國越南和中國更是其外籍旅客的主要來源地。而今年上半年來，中國民眾入境柬埔寨的人數約為26.8萬。

另，柬埔寨旅遊部官員對此透露，「China Ready」認證體系是為服務中國旅客而量身打造，「柬方將藉助『中柬友好年』舉辦一系列活動，吸引更多中國遊客」。

圖為今年初大陸國門重啟後，柬埔寨官員在西哈努克國際機場歡迎來自中國的遊客。（新華...
圖為今年初大陸國門重啟後，柬埔寨官員在西哈努克國際機場歡迎來自中國的遊客。（新華社）

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