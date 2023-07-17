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中國開放速度不如預期 印度客有望成東南亞觀光主力

中央社曼谷/新德里17日綜合外電報導
越來越多印度遊客前往東南亞旅遊，圖為泰國曼谷大皇宮。(路透)
越來越多印度遊客前往東南亞旅遊，圖為泰國曼谷大皇宮。(路透)

隨著觀光旅遊業感受到中國慢於預期的開放速度帶來的影響，印度遊客正在湧入東南亞，確立這個全球人口最多的國家作為觀光旅遊業增長中關鍵市場的地位。

路透報導，產業主管及分析師表示，從靛藍航空公司（IndiGo）和泰國航空公司（Thai Airways）等航空公司，到提供數千間客房的連鎖飯店集團，企業正在開拓印度市場迅速增長的中產階級和成長中的消費能力。

航空分析師索比（Brendan Sobie）上個月在行業會議上表示：「東南亞對於印度勢必出現的大幅增長顯然已做好準備。」

觀光旅遊產業對一些東南亞國家的經濟至關重要，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，這項產業對該地區貢獻了約12%的國內生產毛額（GDP）。根據經濟合作暨發展組織（OECD），它還為該地區超過4000萬人提供工作機會。

在過去10年左右的時間裡，東南亞觀光產業都由中國帶動，但4個東南亞國家的官方數據顯示，中國遊客人數復甦遲緩，今年5月的中國遊客數量與2019年同期相比，至少減少了60%。

根據業內人士說法，印度旅客長期增長將使航空運力、飯店服務和旅行業者重新調整，已可見到這些調整的早期跡象。

亞洲開發銀行（ADB）在5月的一份報告中提到，印度未來10年「在出境旅遊成長方面」可能會成為下一個中國，但由於印度機場較少，交通連通性可能會受限。

亞銀表示：「印度有望在疫情後的10年成為旅遊業主力。」

印度 東南亞 觀光

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