在家就能參觀泰姬瑪哈陵 教你用Google Maps一探究竟

泰姬瑪哈陵是世界七大奇景之一，現在用Google Maps就能進入一睹其風采。（取材自ingimage）

想前往泰姬瑪哈陵 卻遲遲擠不出時間嗎？現在只要在家動動手指，就能「親臨現場」到泰姬瑪哈陵參觀。

據「太陽報」（The Sun）報導，泰姬瑪哈陵是世界七大奇景之一，每年吸引高達800萬名遊客參觀，是印度 收入最高的知名景點。1932年，蒙兀兒王朝第5代皇帝沙賈汗（Shah Jahan）為了已故的皇后慕塔芝‧瑪哈（Mumtaz Mahal）開始動工建造泰姬瑪哈陵，直到1648年才完工。

1966年沙賈汗去世，也被安葬在泰姬瑪哈陵中，與妻子一同長眠。泰姬瑪哈陵在1983年被聯合國教科文組織列為世界遺產 ，更稱泰姬瑪哈陵是「印度穆斯林藝術的瑰寶」、「世界遺產中令世人讚嘆的經典傑作之一」。

現在想要前往泰姬瑪哈陵卻無法前往的遊客，只要在Google Maps 上動動手指，就可以前往泰姬瑪哈陵，如同親臨現場一樣進入內部「參觀」。

怎麼用Google Maps看泰姬瑪哈陵？

1.建議透過電腦 瀏覽器進入Google Maps，輸入「Taj Mahal」，可來到「泰姬瑪哈陵」所在位置。

可以從Google Maps輸入「Taj Mahal」，就可線上觀看「泰姬瑪哈陵」裡頭景象。（翻攝自Google Maps）

2.點選右下角的黃色人像，將人像拖曳到泰姬瑪哈陵上方，就能進入內部參觀。

可以從Google Maps輸入「Taj Mahal」，就可線上觀看「泰姬瑪哈陵」裡頭景象。（翻攝自Google Maps）

可以從Google Maps輸入「Taj Mahal」，就可線上觀看「泰姬瑪哈陵」裡頭景象。（翻攝自Google Maps）

3.也可以點擊「設定好的網頁」進入觀看，感受沙賈汗對愛妃的濃烈情感。