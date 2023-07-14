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在家就能參觀泰姬瑪哈陵 教你用Google Maps一探究竟

聯合新聞網／綜合報導
泰姬瑪哈陵是世界七大奇景之一，現在用Google Maps就能進入一睹其風采。（取材自ingimage）
泰姬瑪哈陵是世界七大奇景之一，現在用Google Maps就能進入一睹其風采。（取材自ingimage）

想前往泰姬瑪哈陵 卻遲遲擠不出時間嗎？現在只要在家動動手指，就能「親臨現場」到泰姬瑪哈陵參觀。

據「太陽報」（The Sun）報導，泰姬瑪哈陵是世界七大奇景之一，每年吸引高達800萬名遊客參觀，是印度收入最高的知名景點。1932年，蒙兀兒王朝第5代皇帝沙賈汗（Shah Jahan）為了已故的皇后慕塔芝‧瑪哈（Mumtaz Mahal）開始動工建造泰姬瑪哈陵，直到1648年才完工。

1966年沙賈汗去世，也被安葬在泰姬瑪哈陵中，與妻子一同長眠。泰姬瑪哈陵在1983年被聯合國教科文組織列為世界遺產，更稱泰姬瑪哈陵是「印度穆斯林藝術的瑰寶」、「世界遺產中令世人讚嘆的經典傑作之一」。

現在想要前往泰姬瑪哈陵卻無法前往的遊客，只要在Google Maps 上動動手指，就可以前往泰姬瑪哈陵，如同親臨現場一樣進入內部「參觀」。

怎麼用Google Maps看泰姬瑪哈陵？

1.建議透過電腦 瀏覽器進入Google Maps，輸入「Taj Mahal」，可來到「泰姬瑪哈陵」所在位置。

可以從Google Maps輸入「Taj Mahal」，就可線上觀看「泰姬瑪哈陵...
可以從Google Maps輸入「Taj Mahal」，就可線上觀看「泰姬瑪哈陵」裡頭景象。（翻攝自Google Maps）

2.點選右下角的黃色人像，將人像拖曳到泰姬瑪哈陵上方，就能進入內部參觀。

可以從Google Maps輸入「Taj Mahal」，就可線上觀看「泰姬瑪哈陵...
可以從Google Maps輸入「Taj Mahal」，就可線上觀看「泰姬瑪哈陵」裡頭景象。（翻攝自Google Maps）

可以從Google Maps輸入「Taj Mahal」，就可線上觀看「泰姬瑪哈陵...
可以從Google Maps輸入「Taj Mahal」，就可線上觀看「泰姬瑪哈陵」裡頭景象。（翻攝自Google Maps）

3.也可以點擊「設定好的網頁」進入觀看，感受沙賈汗對愛妃的濃烈情感。

可以從Google Maps輸入「Taj Mahal」，就可線上觀看「泰姬瑪哈陵...
可以從Google Maps輸入「Taj Mahal」，就可線上觀看「泰姬瑪哈陵」裡頭景象。（翻攝自Google Maps）

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