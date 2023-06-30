迪士尼神話破滅？日本人點出疫後3變化：剩滿滿疲憊感
「夢幻國度」神話破滅？台灣人瘋日本旅遊，除了觀光景點外，迪士尼樂園更是必不可少的行程之一。然而，日本一名部落客去完樂園後卻大感失望，更點出疫情後的園內「3大變化」，直言迪士尼樂園已今非昔比，逛完後沒有流連忘返的興奮感，只剩滿滿的疲憊。
一名身為家庭主婦的日本部落客在推特分享個人看法，她認為迪士尼樂園曾是一個充滿夢幻與魔法的王國，不僅園內有種不真實的奇幻感，連工作人員也熱情地扮演著各自的腳色，讓遊客們彷彿置身夢之王國。然而，隨著新冠疫情趨緩後，迪士尼樂園似乎也產生了很大的改變，不再有過去那種快樂、美好的感覺，從入園到出園都讓人感到相當鬱悶。
該部落客點出園內「3大變化」，第一個就是「無止盡的排隊」，因入園人潮增加，就算花了錢買門票，去到哪個設施都要花很長的時間排隊等候；第二個是「餐點價格與味道不符」，花了不小的金額買東西吃，但食物的味道卻不值這個價；最後一個則是「工作人員明顯不在狀態上」，她認為過去在園內總會發現工作人員驚奇的表演服務，可是最近入園卻發現他們有著明顯的倦怠感，甚至目光呆滯。
部落客也回憶過去的經驗，2019年她去迪士尼樂園時，整整逛了12個小時也不覺得累，如今從入園到出園都讓她備感煩悶，回到家只覺得超級疲憊，更認為過去的經驗被過度理想化，讓她感到相當悲傷。該名部落客也坦言，因為一直深愛著迪士尼樂園，所以才會對現在的心境改變更加有感。
ディズニーリゾートはキャストの対応も含めて非現実感を味わえる夢と魔法の王国だったのに、最近は長時間並んで値段に見合わない食事に大金払ってただただ消耗して帰る場になってるのがツラい。単に私が老いただけ、かつ、思い出補正がガンガンにかかってるだけなのかもしれないけれど、非常に悲しい。— 深爪＠「親になってもわからない」好評発売中 (@fukazume_taro) June 24, 2023
推文掀起討論，不少日本網友紛紛贊同，「我也意識到了，比起跟園內的演員接觸，我花了更多的時間跟一群遊客排隊」、「就像灰姑娘一樣，看起來魔法被解除了」、「最近幾年，拍攝奇怪的舞蹈跟不守規矩的人變多了，從那時開始我的心情就越來越沉重了」。
也有人認為迪士尼並未變差，「我是前幾天第一次入園的高中生，雖然還不是太了解，但那天對我來說就像是夢一般，雖然疲勞卻很快樂」、「前幾天才去過，我遇到的工作人員都很棒，我覺得不是樂園變了，而是麻煩的遊客增加了，才讓質量下降」。
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