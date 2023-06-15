格格補妝影響閉館…北京故宮「參觀新規」禁自媒體、商業拍攝

北京故宮博物院新參觀須知月底實施。 （取材自北京日報）

中國故宮博物院網站北京 時間15日發布公告稱，6月30日起《故宮博物院參觀須知》及《故宮博物院禁止攜帶物品目錄》正式施行。故宮博物院內全範圍禁止吸菸；並禁止在展廳內開展「自媒體直播、錄播活動」；如未經故宮博物院允許，禁止進行各類表演、宣傳、採訪、社會調查、宗教活動、售賣商品或服務、商業性拍攝等非參觀遊覽活動。

北京日報報導，故宮工作人員透露，商業性拍攝「往往會長時間占用參觀通道和公共空間。」

工作人員說，有些團隊為了拍照效果，甚至會影響閉館，需要三催四請才配合。「有些團隊在大量觀眾穿行的門洞裡、有陰涼的紅牆旁，這些相對狹窄的空間拍攝。他們甚至會不顧周圍遊客，模仿某個電視劇裡的片段『走戲』拍視頻。」確如她所說，在社交平台上隨意搜索「故宮拍攝」，在宮牆邊「罰跪」的，在大殿前拿著「刀叉劍戟」擺姿勢的，模仿清宮劇片段的照片比比皆是。甚至還有人因為可以指導「宮廷拍攝」的表情火了。

為了方便運送拍攝用的道具、化妝品、器材，故宮裡的「車」也多起來。文華殿門外，1分鐘經過了9輛「車」。有四輪野餐拉車、26寸的行李箱、攜帶重物用的拉桿包。「這些『車』對古建築而言是沉重的負擔。」故宮世界遺產 監測部高級工程師齊飛舉例，御花園石子路面是傳統油灰嵌石子的做法，大行李箱子的輪子碾過去，會將小石子擠壓鬆脫，造成地面圖案的不完整或缺失。超長超大的設備或用具在通過過道、牆門等較為狹小空間時，容易剮蹭牆體和琉璃件兒，造成構件脫落或殘缺。

北京故宮博物院新參觀須知月底實施。 （歐新社）

「車」亂停，還造成一些人為堵點。斷虹橋附近，一條設置有休息區的木棧道上，四五輛露營車擠在一起，化妝師忙著給三四位打扮成「格格」的觀眾補妝。經過的觀眾只能走另一條沒有陰涼的路，或者踏著草坪繞過這群人。故宮疏堵，從限「車」開始。「具有運輸裝載功能的帶輪工具都不允許進入。」故宮博物院保衛處處長王波細數，野餐車、營地車、手拖車、帶座椅的行李箱、拖掛車等。商用攝影 、攝像器材，如滑軌、搖臂、反光板、落地式三腳架、穩定支架等；滑板車、自動平衡車、自行車、輪滑、兒童三輪車等，也將進行規範管理。「當然，老幼病殘孕觀眾攜帶的輪椅、嬰兒車等代步工具，只要不是用於運輸裝載物品，可以正常攜帶。」

《須知》規定，全院內全範圍禁止吸菸；禁止攀爬古建築、陳設文物、假山石、古樹名木等；並禁止觸摸、刻劃、塗污古建、文物和展品。並且禁止追逐嬉戲、大聲喧嘩、樂器演奏、音響外放、長時間占用公共設施及公共空間等。

而在如今自媒體時代，該須知還規定禁止在展廳內開展「自媒體直播、錄播活動」；另禁止在展廳內飲食、架設畫架、使用閃光燈、自拍杆及支架類攝影器材拍攝。

除此之外，《須知》還禁止乞討、賣藝、拉橫幅，禁止散發、懸掛、粘貼廣告等，禁止開展違背公序良俗的活動或行為。未經故宮允許，也禁止進行各類表演、宣傳、採訪、社會調查、宗教活動、售賣商品或服務、商業性拍攝等非參觀遊覽活動。

如有以上或其他影響古建、文物、觀眾安全及參觀秩序的行為，博物院有權勸阻和制止，情節嚴重的會被記錄「不文明遊客信息」並報文化和旅遊主管部門，一旦有了「旅遊不文明行為記錄」，將在相應期限內禁止其入院參觀。

至於《故宮博物院禁止攜帶物品目錄》則包羅萬象，主要包括各類槍枝、刀械與炸藥、爆竹等爆裂物，還有甲烷、打火機、黃燐等各式危險易燃物或砒霜等毒物或硫酸等腐蝕性物品。還有其他類項目，則包括球具等運動器材或油漆彩墨等顏料等都在禁帶目錄品項之內。