我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷貧富差 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

格格補妝影響閉館…北京故宮「參觀新規」禁自媒體、商業拍攝

記者黃國樑／即時報導
北京故宮博物院新參觀須知月底實施。 （取材自北京日報）
北京故宮博物院新參觀須知月底實施。 （取材自北京日報）

中國故宮博物院網站北京時間15日發布公告稱，6月30日起《故宮博物院參觀須知》及《故宮博物院禁止攜帶物品目錄》正式施行。故宮博物院內全範圍禁止吸菸；並禁止在展廳內開展「自媒體直播、錄播活動」；如未經故宮博物院允許，禁止進行各類表演、宣傳、採訪、社會調查、宗教活動、售賣商品或服務、商業性拍攝等非參觀遊覽活動。

北京日報報導，故宮工作人員透露，商業性拍攝「往往會長時間占用參觀通道和公共空間。」

工作人員說，有些團隊為了拍照效果，甚至會影響閉館，需要三催四請才配合。「有些團隊在大量觀眾穿行的門洞裡、有陰涼的紅牆旁，這些相對狹窄的空間拍攝。他們甚至會不顧周圍遊客，模仿某個電視劇裡的片段『走戲』拍視頻。」確如她所說，在社交平台上隨意搜索「故宮拍攝」，在宮牆邊「罰跪」的，在大殿前拿著「刀叉劍戟」擺姿勢的，模仿清宮劇片段的照片比比皆是。甚至還有人因為可以指導「宮廷拍攝」的表情火了。

為了方便運送拍攝用的道具、化妝品、器材，故宮裡的「車」也多起來。文華殿門外，1分鐘經過了9輛「車」。有四輪野餐拉車、26寸的行李箱、攜帶重物用的拉桿包。「這些『車』對古建築而言是沉重的負擔。」故宮世界遺產監測部高級工程師齊飛舉例，御花園石子路面是傳統油灰嵌石子的做法，大行李箱子的輪子碾過去，會將小石子擠壓鬆脫，造成地面圖案的不完整或缺失。超長超大的設備或用具在通過過道、牆門等較為狹小空間時，容易剮蹭牆體和琉璃件兒，造成構件脫落或殘缺。

北京故宮博物院新參觀須知月底實施。 （歐新社）
北京故宮博物院新參觀須知月底實施。 （歐新社）

「車」亂停，還造成一些人為堵點。斷虹橋附近，一條設置有休息區的木棧道上，四五輛露營車擠在一起，化妝師忙著給三四位打扮成「格格」的觀眾補妝。經過的觀眾只能走另一條沒有陰涼的路，或者踏著草坪繞過這群人。故宮疏堵，從限「車」開始。「具有運輸裝載功能的帶輪工具都不允許進入。」故宮博物院保衛處處長王波細數，野餐車、營地車、手拖車、帶座椅的行李箱、拖掛車等。商用攝影、攝像器材，如滑軌、搖臂、反光板、落地式三腳架、穩定支架等；滑板車、自動平衡車、自行車、輪滑、兒童三輪車等，也將進行規範管理。「當然，老幼病殘孕觀眾攜帶的輪椅、嬰兒車等代步工具，只要不是用於運輸裝載物品，可以正常攜帶。」

《須知》規定，全院內全範圍禁止吸菸；禁止攀爬古建築、陳設文物、假山石、古樹名木等；並禁止觸摸、刻劃、塗污古建、文物和展品。並且禁止追逐嬉戲、大聲喧嘩、樂器演奏、音響外放、長時間占用公共設施及公共空間等。

而在如今自媒體時代，該須知還規定禁止在展廳內開展「自媒體直播、錄播活動」；另禁止在展廳內飲食、架設畫架、使用閃光燈、自拍杆及支架類攝影器材拍攝。

除此之外，《須知》還禁止乞討、賣藝、拉橫幅，禁止散發、懸掛、粘貼廣告等，禁止開展違背公序良俗的活動或行為。未經故宮允許，也禁止進行各類表演、宣傳、採訪、社會調查、宗教活動、售賣商品或服務、商業性拍攝等非參觀遊覽活動。

如有以上或其他影響古建、文物、觀眾安全及參觀秩序的行為，博物院有權勸阻和制止，情節嚴重的會被記錄「不文明遊客信息」並報文化和旅遊主管部門，一旦有了「旅遊不文明行為記錄」，將在相應期限內禁止其入院參觀。

至於《故宮博物院禁止攜帶物品目錄》則包羅萬象，主要包括各類槍枝、刀械與炸藥、爆竹等爆裂物，還有甲烷、打火機、黃燐等各式危險易燃物或砒霜等毒物或硫酸等腐蝕性物品。還有其他類項目，則包括球具等運動器材或油漆彩墨等顏料等都在禁帶目錄品項之內。

北京 攝影 世界遺產

上一則

逛完需要花4小時 日本東京「哈利波特影城」16日開幕

延伸閱讀

福建59歲女貪官被爆包養10多名小鮮肉 「要考慮檔次」

福建59歲女貪官被爆包養10多名小鮮肉 「要考慮檔次」
多虧「昭君出塞」古銅鏡 洛陽耗時2年破特大倒賣文物案

多虧「昭君出塞」古銅鏡 洛陽耗時2年破特大倒賣文物案
老戲骨何賽飛痛斥梅花獎？ 澄清：自媒體斷章取義

老戲骨何賽飛痛斥梅花獎？ 澄清：自媒體斷章取義
被盜走私、捐贈 進入頂級博物館 美歸還中國文物背後之謎

被盜走私、捐贈 進入頂級博物館 美歸還中國文物背後之謎

熱門新聞

新冠肺炎降級後的第一個登山季，富士山恐會出現更多一天來回的「子彈登山客」，增加山難風險。(Getty Images)

日本富士山7月開山 一天來回的「子彈登山客」恐大增

2023-06-13 08:42
Lisa在泰國大城的美照，吸引許多人前往觀光。（取材自Instagram）

最強觀光大使 Lisa曬泰國旅遊美照 官方認證景點人變多

2023-06-14 03:10
5月25日，一對高18米的巨型黃色橡皮鴨現身香港青衣海域試水。(中通社)

一次來兩隻「黃色小鴨」睽違十年現身香港 暢游維多利亞港

2023-05-25 03:05
有空服員TikTok揭露機艙內4處超髒的地方。示意圖。（ingimage）

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

2023-05-16 08:52
日本觀光業希望能讓旅客往小城市走。圖為東京。（路透）

日觀光業盼外籍旅客流向大城市之外 長久支撐復甦

2023-06-09 04:56
一名空服員分享乘客在飛行途中應該要注意的禮儀。(取材自Unsplash.com)

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

2023-06-04 09:07

超人氣

更多 >
密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500