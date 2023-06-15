逛完需要花4小時 日本東京「哈利波特影城」16日開幕

日本東京哈利波特影城將在16日開幕。(路透)

日本 東京哈利波特 影城將在明天開幕，旅遊業者統計，哈利波特影城已成為暑假熱門旅遊地，銷售在體驗產品前3名，旅遊業者也列出必逛重點。

亞洲第1座東京華納兄弟哈利波特影城16日將在東京揭幕，並掀起話題熱潮，旅遊業者Klook也整理必逛重點，包含必朝聖3大經典場景霍格華茲特快車、霍格華茲餐廳、斜角巷等。

Klook表示，逛完整個東京華納兄弟哈利波特影城大概需要4個小時，旅客不但能跳上哈利第1次遇見榮恩的霍格華茲特快車，與可以穿越牆壁抵達的「九又四分之三月台」留下紀念，還可前往能找到霍格華茲所需一切的斜角巷。

當影迷打開大門進入霍格華茲餐廳時，4個學院的蛇、獾、獅子和老鷹形狀的火炬將映入眼簾，絕對會讓影迷們大呼滿足，電影 場景也彷彿活現在眼前。

Klook表示，來到東京華納兄弟哈利波特影城，東京絕無僅有的體驗更不能錯過，像是能受邀觀看霍格華茲激烈的魁地奇比賽，為葛萊分多或史萊哲林加油，或來到霍格華茲大廳，化身為移動的肖像之一。

不僅如此，東京華納兄弟哈利波特影城特別採用電影中常見的綠幕技術，讓影迷們騎上飛天掃帚，在霍格華茲城堡周圍翱翔，捕捉金探子贏得比賽的同時，也能穿越魔法世界的鏡頭，留下令人羨慕的紀念照。