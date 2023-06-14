最強觀光大使 Lisa曬泰國旅遊美照 官方認證景點人變多

Lisa在泰國大城的美照，吸引許多人前往觀光。（取材自Instagram）

在全球都擁有高人氣的韓團BLACKPINK ，一舉一動都深具影響力，無怪乎所有品牌都捧著重金邀請代言，其中出生自泰國 的Lisa，更是積極曝光泰國的相關事情。之前BLACKPINK巡迴到泰國開唱，Lisa也趁著空檔到曼谷附近著名的旅遊景點大城Ayutthaya，還拍下一系列美照，沒想到才曝光沒多久，泰國官方就發現，大城當地旅遊人數就迅速增加，直接帶動周遭的旅遊商機，連泰國總理都讚嘆Lisa是泰國人的驕傲。

Lisa身為泰國人，在各種作品中都沒有忘記提高泰國能見度，在作品中加入泰國元素，或是個人社群媒體 上，也常看到她分享泰國的事物，而才一周多前曝光她到大城Ayutthaya旅遊的美照，更讓當地感受到Lisa的帶貨魅力。

Lisa在大城留下美照。（取材自Instagram）

Lisa在大城留下美照。（取材自Instagram）

她在大城Ayutthaya的美照中，還刻意穿上泰國傳統服飾，搭配CELINE的包款，也拍下旅遊美照，不僅宣傳泰國的景點，也順便讓包款曝光。根據泰國媒體引述官方說法，表示Lisa的照片曝光後，旅遊人數確實上升，還帶動各種消費商機，讓泰國旅遊局也搭上這波熱潮，宣傳Lisa前往的大城Ayutthaya景點，包括最著名的佛頭等。

泰國旅遊局，也推薦出Lisa去的大城景點。（取材自臉書）

瑪哈泰寺最著名的景點。（取材自Instagram）

大城Ayutthaya位於曼谷車程約90分鐘的地方，也位列於世界文化遺產，也是泰國的舊古都，Lisa前往的瑪哈泰寺（Wat Maha That），其中興建大量的佛塔，其中最著名的景點，就是在菩提樹縫中的佛頭頭像，還有另一座古老美麗的Wat Mae Nang Pleum，還有Wat Na Phra Men佛寺，其中最著名的是佛陀坐像。

Lisa前往的Wat Na Phra Men佛寺。（取材自Instagram）