日本富士山7月開山 一天來回的「子彈登山客」恐大增

新冠肺炎降級後的第一個登山季，富士山恐會出現更多一天來回的「子彈登山客」，增加山難風險。(Getty Images)

日本富士山將在7月開山，山梨縣周邊地方政府、警察 、山屋業者擔心新冠肺炎 降級後的第一個登山季，富士山恐會出現更多一天來回的「子彈登山」客，增加山難風險，要求限制人數。

2023年山梨縣登山口7月1日開放至9月10日，靜岡縣這側7月10日至9月10日開放。環境省調查，2022年開山，通過8合目的登山客約16萬人，是前一年的一倍，接近疫前的七成。

走吉田路線的人最多有9.4萬人。今年算是真正的疫後年，山屋防疫 未鬆綁，容納人數仍是過去的一半，所有山屋預約網站都是客滿或僅剩少數床位。可預見許多訂不到夜宿的人，會改成前一天深夜出發，直接攻頂。

一般登山客走吉田路線的話，會搭巴士到5合目，休息1個2個小時，接著步行2至4小時，在下午或晚間抵達7合或8合目的山屋。小睡以後，在午夜零時左右從山屋出發，走3個小時到4個半小時，天未亮時登頂，等待日出。

漸進式的登頂，調整高山症，也能獲得充分的休息。但一天來回的攻頂，是前一天深夜上山，不眠不休爬到山頂。富士吉田市市長堀內茂昨（12日）向山梨縣副知事提交請願書，希望限制登山人數，避免「子彈登山」客大增，疲勞、高山症、失溫導致山難。