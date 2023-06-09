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日觀光業盼外籍旅客流向大城市之外 長久支撐復甦

編譯季晶晶／綜合外電
日本觀光業希望能讓旅客往小城市走。圖為東京。（路透）
日本觀光業希望能讓旅客往小城市走。圖為東京。（路透）

英國來的柯蒂瓏（Hannah Cotillon）已第三次赴日旅遊，這次她避開東京、大阪和京都等大城市的喧囂，與同伴花了兩周走訪廣島縣尾道和石川縣金澤等小城市，對能確實休息充電、享受地方美食，並與當地人交流，感到滿意。日本觀光業押注，像柯蒂瓏這類的遊客能支撐其復甦不墜。

日經報導，由於當局放寬邊境防疫限制，加上日圓疲軟讓外籍旅客感覺揀到便宜，日本觀光業強勁反彈。由於許多遊客已多次訪日，他們更期待向外探索。押注這種新趨勢的酒店正向小城市擴張。

在南部鹿兒島，萬豪旗下的鹿兒島喜來登酒店5月16日開幕，是這裡第一家外商高檔酒店。酒店總裁Hitoshi Imuta說：「我們聚焦富裕的外國旅客」。不過，鹿兒島在海外知名度還有待推廣。

萬豪競爭對手希爾頓今年1月先在日本中部的富山市開了希爾頓富山雙樹酒店。從東京過去可乘高鐵，而當地機場有少數亞洲城市可直飛。希爾頓計劃6月還會在沖繩縣偏遠島嶼宮古島多增加一個據點。該酒店正專注擴張，力拚日本據點在2026年增加近一倍到40家。

疫情前，日本就是旅客會重覆訪問的地方。觀光廳2019年調查外籍旅客發現，64.2%是回頭客，高於2015年的58.7%，連四年成長，而2019年訪問東京的外籍旅客占比低於四年前。

東京女子大學教授Noriko Yagasaki說，疫情期間關閉邊境使該趨勢受挫。目前的入境遊客可能還集中在主要城市，但預估到年底就會進入新階段，旅客會分散到小城市。

出現在知名動漫裡的地點可能先受益，例如2016年動畫片《你的名字》上映後，許多粉絲前往岐阜縣朝聖。

去這些地方很快也會變得更方便，西日本鐵路公司明年春季將把鐵路線延長到福井縣敦賀。目前僅在東京和金澤間行駛，計畫最終延至大阪。

日本 觀光 疫情

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