到日本福島縣旅遊 意想不到的吸睛景點

豬苗代花草園。(圖：福島縣觀光復興推進委員會）

位於日本 東北地區的福島縣面積僅次北海道與岩手，為全日本第三大。地大物博的福島縣，除了擁有豐富的自然人文景觀之外，更有許多令人意想不到的吸睛景點、IG打卡美食以及可愛小物，處處令人驚豔!現在的福島真的很不一樣!歡迎大家一同來福島旅遊，感受福島新魅力。

可愛度破表～吉利蛋公園&寶可夢人孔蓋

吉利蛋公園。(圖：日本旅遊推廣中心提供）

吉利蛋是能帶來幸福的寶可夢，令人聯想到福島縣的「福」字。在2019年2月「吉利蛋」被任命為「福島聲援寶可夢」，宣傳福島縣的魅力。2021年12月日本第一座以寶可夢為主題的公園，就設立在福島縣的浪江町，公園內的設施以粉色寶可夢為主，包括巨大的吉利蛋溜滑梯、大舌頭溜滑梯、吉利蛋盪鞦韆等，其他遊具設施也隨處都可見到寶可夢的蹤跡，整個公園可愛度破表。福島縣內除了浪江町以外，郡山市、柳津町、昭和村都設有吉利蛋公園，喜愛寶可夢的朋友一定要來朝聖一下。

網美打卡點～花傘天空(Umbrella Sky)

位於利時達豬苗代飯店前的豬苗代花草園，在春、夏、秋季可欣賞到不同的花卉，溫室花草園內設置的拍照裝置藝術Umbrella Sky，以五顏六色的彩傘與日式和風花傘裝飾天花板牆壁，運用水面倒影營造出猶如童話般的空間，非常的夢幻，吸引不少人前往拍攝美照，是近期熱門IG網美打卡景點。

愉快列車FRUITEA福島號。(圖：日本旅遊推廣中心提供)

愉快列車~FruiTea福島號

FruiTea福島號是一台以咖啡 廳為主題的列車，搭乘的旅客可以一邊從車窗欣賞福島的自然美景的同時，一邊品嚐使用福島縣當季水果製成的甜點，結合鐵道與甜點元素的奢侈享受，讓有奔馳咖啡廳之稱的FruiTea福島號，從2015年4月運行以來，一直擁有相當高的人氣。FruiTea福島號即將在2023年12月停駛，想搭乘的朋友一定要把握機會來體驗。

2021年7月開幕的新設施，由古老歷史建築物重新翻修改建的「達摩LAND」，在這個設施內可以近距離參觀職人彩繪達摩的過程，展示空間內除了會隨著季節更換擺設之外，也展示與各大企業合作的達摩，各式各樣造型的達摩，非常的具有看頭。在販賣體驗空間內可以彩繪屬於自己的達摩，也可與大螢幕玩互動遊戲，賣場內琳瑯滿目的創意造型達摩，絕對是伴手禮的最佳選擇。還有超大型達摩扭蛋機，有興趣的朋友可以試試運氣一下，帶走與你有緣的達摩。

水蜜桃聖代。(圖：日本旅遊推廣中心提供）

可愛逗趣~神獸紅牛扭蛋

紅牛是福島縣會津地區的鄉土玩具，也是當地代表的吉祥物，象徵驅除疫病、開運，近年有扭蛋公司以紅牛結合傳說中的神獸開發出一系列的神獸紅牛扭蛋，造成一股風潮，無論是東方神獸、七福神都大受好評。福島縣內各大觀光景點、飯店、車站或休息站都不難發現有神獸紅牛扭蛋的蹤跡，到福島旅遊時，別忘了去扭一下這個人氣又會帶來幸運的扭蛋喔。

超吸睛~水蜜桃聖代

有水果王國之稱的福島縣，一年四季可品嚐到不同的水果，其中夏季盛產的水蜜桃，產量排名全日本第二，在福島縣內的名為「Fruit Line」的道路上，有眾多果園聚集在此，夏天來福島縣一定要來體驗一下採果，而在MARUSEI果園內附設的咖啡廳「森之花園」裡更是可以享用到當季水果製成的甜點~水蜜桃聖代絕對是必吃的打卡美食。