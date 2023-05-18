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說再見…日本環球影城20年經典「蜘蛛人驚魂歷險記」 明年1月關閉

聯合新聞網／即時報導
（取材自推特）
（取材自推特）

要跟蜘蛛人說再見了！ 到日本大阪環球影城必玩的經典設施之一「蜘蛛人驚魂歷險記(日方翻譯：蜘蛛俠驚魂歷險記‧乘車遊 4K3D)」，宣布將於2024年1月22日結束，並透露目前正在計畫最後一場活動，消息一出，對於漫威粉絲或是樂園迷來說都是一大震撼！

大阪環球影城自2004年1月23日開放「蜘蛛人驚魂歷險記」以來，累積搭乘人次已突破了1億，標榜史上第一個連續7年蟬聯世界第一，成為世界頂級乘車遊設施，搭載頂級技術「4K3D」，以及超過100種特殊效果，保證讓遊客充滿真實感，彷彿跟蜘蛛人一樣置身在紐約市中心，自由在高樓大廈間華麗穿梭。

（翻攝自環球影城官網）
（翻攝自環球影城官網）

大阪環球影城目前尚未宣布原址未來計畫，僅透露計畫於今年7月開始將有告別活動等措施，以表達遊客對他們的支持。即便沒有蜘蛛人陪伴，粉絲也無需太傷心，還有超級夯的「超級任天堂世界」、「哆啦A夢XR乘車遊」、「名偵探柯南The World」、「咒術迴戰The Real 4D」和「 間諜家家酒機密任務」等，讓人一口氣也玩不完。

網友們對於「漫威蜘蛛人驚魂歷險記」明年關閉，紛紛表達不捨「怎麼會！太突然了吧」、「每次都會特地去搭乘」、「每次去都一定要玩的，竟然要結束營運了」、「哭哭明年去就玩不到了」。

蜘蛛人 環球影城 漫威

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