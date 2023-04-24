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在「上海最安靜星巴克」點餐 手語和平板都能通

中央社／上海24日電
位在上海黃浦區的星巴克手語店，被譽為「上海最安靜的星巴克」，店內超過半數的店員是聽障者，顧客藉手語和平板點餐、交流。圖為上海手語門市外觀，LOGO除了中文與英文外，也加上了手語標誌。（中央社）
位在上海黃浦區的星巴克手語店，被譽為「上海最安靜的星巴克」，店內超過半數的店員是聽障者，顧客藉手語和平板點餐、交流。圖為上海手語門市外觀，LOGO除了中文與英文外，也加上了手語標誌。（中央社）

位在黃浦區的星巴克手語店，被譽為「上海最安靜的星巴克」，店內超過半數的店員是聽障者，顧客藉手語和平板點餐、交流。假日也會舉行手語教學，吸引不少對手語有興趣的民眾。

目前為止，星巴克在中國共有12間手語門市，上海唯一一間位在黃埔區。上海的手語門市以「用心聆聽愛的聲音」為主軸，店外的LOGO除了中文與英文外，也加上了手語標誌，櫃台也有設置標語「我們聽不見你的聲音，但我們很樂意為您服務。」

上海手語門市的店經理倩倩說，目前店內有8名員工，其中5人是聽障者，顧客除了可以和健聽員工提出需求，也能用手語、平板和聽障員工點餐。

倩倩提到，在參與手語門市籌備之初完全不會手語，雖然開業之前有上培訓課程，然而學習的內容有限，反而是在開業之後和聽障店員交流、互動，手語大幅的進步。「門店運營時常常會有很多專業的術語或是日常生活中不會用到的詞，我常常會在平板上寫下文字，請夥伴教我這些話的手語要怎麼比。」

從不會手語到能用手語流利溝通，甚至聊天，這幾乎是店內健聽員工共同的經歷。她提到，在招募健聽員工時都會特強調這家門市的特別性，以及若要在這間門市工作，一定要學習手語。

倩倩也說，如今不只是工作，甚至是聊天，店內的健聽與聽障員工都會自然而然的使用手語交談。學了手語之後發現很多的話反而用手語表達比較快，就會更常使用，「甚至有時候和朋友、家人講話時，也不自覺的邊講話邊比手語。」

店中可以看到不少與手語有關的元素，除了標語、限定商品、照片與黑板布置外，員工身上別的名牌也是一個巧思。

倩倩說，上海手語門市的員工名牌是一名曾經擔任過設計師的聽障員工所設計，是獨一無二的非賣品，也是上海手語門市的代表之一，在其他地方看不到。

由於店內各種友善設施，經過口耳相傳這間門市也成了不少上海的聽障者、手語教學與學習者交流的空間，甚至在週末也會舉辦手語教學活動，吸引了不少對於手語有興趣的民眾參加，也有些人是因為手語而知道這間店，甚至成為熟客。

除了中國人之外，也有不少外國人「慕名而來」。

倩倩說，有一名住在上海的日本人，本來就有在學習手語，因緣際會下知道了有手語門市後，就時常到店裡學習、交流，進而成為常客，並且很積極參與不同的活動。

星巴克 日本

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