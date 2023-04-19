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世界最大哈利波特影城 6月東京開幕還原霍格華茲

中央社／台北19日電
日本哈利波特影城6月16日將在東京開幕，這也是亞洲第一個，同時也是全球最大的哈利波特影城；旅客可踏上9又3/4月台，並跳上真正的霍格華茲特快車。（圖：Klook提供）
日本哈利波特影城6月16日將在東京開幕，這也是亞洲第一個，同時也是全球最大的哈利波特影城；旅客可踏上9又3/4月台，並跳上真正的霍格華茲特快車。（圖：Klook提供）

英國倫敦華納兄弟哈利波特影城（Warner Bros. Studio Tour）後，日本哈利波特影城即將在6月16日在東京開幕，這也是亞洲第一個，同時也是全球最大的哈利波特影城。

旅遊業者Klook發布新聞稿表示，繼英國倫敦華納兄弟哈利波特影城（Warner Bros. Studio Tour）後，華納兄弟公司在日本東京再度打造亞洲第一個哈利波特影城，Klook也整理4大亮點，要給旅客搶先看。

Klook說，東京華納兄弟哈利波特影城不僅為亞洲第一個，更是世界最大的哈利波特影城，影城將帶旅客勇闖霍格華茲的經典場景，像是霍格華茲學院大廳、斜角巷和禁忌森林，還能近距離看到真實電影中精美的服裝道具，不需要霍格華茲錄取通知書，就能直接走進真實的電影場景。

Klook表示，除了置身大型精緻佈景與道具之外，旅客更可享受多種身歷其境的互動體驗，像是與魔法生物面對面接觸、喝到電影中超受歡迎的「奶油啤酒」，還能親自坐上飛天掃帚、參加魁地奇比賽，甚至看到自己的臉出現在霍格華茲大廳的移動肖像中。

第三個亮點則是可以跳上真正的霍格華茲特快車，Klook說，旅客可以踏上9又3/4月台，並跳上真正的霍格華茲特快車，想像自己化身為霍格華茲學生，即將前往霍格華茲接受重重的冒險與挑戰。

Klook指出，除此之外，東京華納兄弟哈利波特影城更擁有全球最大的哈利波特商店，含14個主題區並販售大量獨家商品。

Klook建議，旅客逛完整個東京華納兄弟哈利波特影城約需4小時，在安排一日行程時即可透過交通通票與一日券，將東京其他景點一舉玩透透。

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