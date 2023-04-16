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日本「最美圖書館」武雄市書香、咖啡香一次滿足

中央社／台北16日電
武雄市圖書館號稱是全日本最美的圖書館。(本報資料照片)
武雄市圖書館號稱是全日本最美的圖書館。(本報資料照片)

特色圖書館能吸引旅客駐足，佐賀縣武雄市圖書館是日本最美圖書館之一，異業結盟蔦屋書店及星巴克的經營模式，已成為哈日族的口袋名單，吸引觀光課特地前往打卡或深度體驗。

林小姐日前重遊武雄市圖書館，她說，在COVID-19疫情前，她和朋友自助遊佐賀，在武雄圖書館一待大半天，這次參團再度前來，日文書還是只能猜漢字、翻繪本，時間不太夠，但在匆忙行程中，被書香、咖啡香包圍，覺得十分享受。

不論日本人還是外國人票選日本最美圖書館，武雄市圖書館絕對上榜，這座圖書館原本樸實無華，2013年4月1日改造重新開幕之後，獲得廣大迴響，更為小城市注入年輕活力，根據當地官方資料，每個月9萬人次造訪圖書館，而武雄人口僅僅5萬人。

來到武雄市圖書館內，入目是挑高木構梁架，沐浴在天窗採光及室內照明下，2樓巨大書牆陳列館藏書籍，走道扶欄可俯看1樓格子狀隔間展示各類出版品，閱讀室隨時歡迎入座，另設有聲出版品專區提供試聽，1樓借還書區與蔦屋書店、星巴克咖啡座適當區隔，買杯咖啡就可以臨窗讀書、發呆小憩。

雖然是免費入場的熱門景點，武雄市圖書館卻十分安靜沉穩，整體氛圍讓人自發放輕腳步、輕聲細語。佐賀縣觀光聯盟特別提醒遊客注意，武雄市圖書館內禁止攝影，對著人隨意按快門更是冒犯舉動，除非事先申請並配掛攝影專用黃色臂章，且在拍照時避免讀者入鏡。

武雄市圖書館地點絕佳，從JR鐵路武雄溫泉站下車步行約10分鐘即可抵達，館內提供寄物櫃、輪椅及娃娃車，附設的武雄市兒童圖書館不時舉辦親子活動，館外也有停車場，對背包客、行動不便者、親子、自駕者很友善。

武雄市圖書館是當地知名景點。(本報資料照片)
武雄市圖書館是當地知名景點。(本報資料照片)

圖書館 咖啡 日本

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