打開房門獨享粉紅美景 特選日本3間「賞櫻旅宿」

「東京椿山莊大酒店」椿山莊庭園內種有百餘棵、20多種櫻花，飯店會於花季期間推出主題活動和特別菜單。(圖：Booking.com提供)

櫻花盛開的季節來臨，遍地下起浪漫粉紅雨，Booking.com 特選「三間日本賞櫻 旅宿」，從擁有百年歷史的「東京椿山莊大酒店」和神奈川的「Hakone Kowakien Mikawaya Ryokan」，這些旅宿讓旅人賞櫻不用再人擠人，打開房門就能獨享粉紅美景。

東京｜東京椿山莊大酒店

位於「東京」的「東京椿山莊大酒店」是前日本總理山縣有朋的宅邸，建造至今已有140年以上的歷史。重新整修後整體設計帶有歐式的優雅和日式的簡約，典雅豪華的客房設有大理石衛浴設備和浴缸。其優美的環境、豐富的設施加上高品質的服務，多年來受到不少名流人士的青睞。飯店提供多樣化的日本文化體驗活動，旅人可報名30分鐘導覽行程，步行於這歷史悠久的日式庭園內，尤其春天更是造訪東京椿山莊大酒店的絕佳時機。椿山莊庭園內種有百餘棵、20多種櫻花，在每年2至4月時綻放，因此在這期間飯店也推出櫻花主題活動和特別菜單，像是釋放薄霧並在夜晚點燈點綴，吸引不少攝影愛好者慕名而來。入住的旅人可以選擇花園景房型，透過房內大片的窗戶不分日夜地獨享這難得一見的美景。

京都｜The Prince Kyoto Takaragaike, Autograph Collection

「The Prince Kyoto Takaragaike, Autograph Collection」位在「京都」洛北地區，該地區過去為貴族的渡假勝地，飯店結合當地優美的自然美景，打造出遠離塵囂的優閒寧靜。「The Prince Kyoto Takaragaike, Autograph Collection」為日本建築大師村野藤吾所設計，主建築外觀呈現優美流暢的線條。而步入大庭即可感受到京都風格的低調奢華，精緻的客房圍繞中庭的日式花園而建，花園種植了包含櫻花內等植被，讓旅人從房內即可細心品味。距離飯店步程5分鐘可抵達寶池公園，公園內種植600多棵櫻花樹，其中綿延700公尺長的吉野櫻小徑，沿著溪流而生形成一條長長的白色隧道，每到4月時總是吸引不少旅人前來朝聖。

神奈川｜Hakone Kowakien Mikawaya Ryokan