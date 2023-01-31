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全球最長跨海纜車 越南富國島坐擁美麗海景

中央社／台北31日電
搭上全球最長纜車，一次跳兩島，俯瞰富國島美景。（本報資料照片）
搭上全球最長纜車，一次跳兩島，俯瞰富國島美景。（本報資料照片）

越南富國島有著免簽優勢，可望成為東南亞新興旅遊熱點，其中位於富國島南島的全景跨海纜車更是全球最長的跨海纜車，可一覽富國島的美麗海景。

富國島旅遊分為北島及南島，其中南島以越南太陽集團開發為主，太陽集團在南島建造世界最長的全景跨海纜車，全長7899公尺，連結富國島安泰鎮及離島香島，單程所需時間約20到25分鐘，旅客可以在纜車上一覽富國島的美麗海景。

旅行社導遊陳贊宇指出，跨海纜車連結安泰鎮的地中海小鎮跟香島上的遊樂區，園區內除了有水上樂園外，更打造陸上遊樂設施，其中最特別的就是全木造的雲霄飛車，未來陸上設施也會持續擴建，新建以帆船為概念的酒店。

陳贊宇說，香島是富國島最大離島，西半部雖然以遊樂園形式開發，但東半部將會保留原本生態環境，以保護生態角度進行開發。

纜車的另一頭則是富國島安泰鎮，陳贊宇指出，太陽集團在此建造地中海小鎮，由300座色彩繽紛商業化別墅組成之外，預計今年第一季將推出全新景點的親吻橋。

陳贊宇介紹，親吻橋是太陽集團繼峴港巴拿山佛手橋的最新力作，預計今年3月完工的親吻橋長達800公尺，中間會有相隔30公分的空隙，讓旅客可以拍出特殊網美照。

除此之外，陳贊宇說，親吻橋景點另有新建的漩渦水舞橋，規劃水舞表演，預計也將是未來的重點觀光景點之一。

富國島是越南最大海島，沙灘景點也吸引不少旅客，陳贊宇表示，被稱為異形沙灘的桑奈托日落海灘，是島上著名沙灘，若上網搜尋富國島，印入眼簾的就是沙灘的裝置藝術與日落美景。

陳贊宇表示，根據業者表示，沙灘上會設置大象裝置藝術是希望呼籲民眾要重視保育，若亂砍筏森林樹木，未來大象將只能走向大海。

越南 樂園 東南亞

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