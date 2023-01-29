我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

北加半月灣槍擊案導火線 竟是一張100元帳單

紐約時報風尚雜誌介紹台南 古都的潮風貌不可不知

記者鄭惠仁／台南即時報導
紐約時報旗下的紐約時報風尚雜誌刊出介紹台南的專文。（圖：南市府提供）
紐約時報旗下的紐約時報風尚雜誌刊出介紹台南的專文。（圖：南市府提供）

紐約時報旗下的《紐約時報風尚雜誌》(The New York Times Style Magazine)，27日電子報刊出一篇介紹台南的專文，全文從時尚觀點出發，帶領國際讀者深入探索台南當前最符合潮流與生活美學的住宿、餐飲跟購物，古都悠然舒適的潮風貌彷彿映入眼簾。

台南市政府新聞處表示，這篇專文的標題為「主廚與酒保替台灣最古老城市注入新生命：烤牛舌和黑芝麻咖啡馬丁尼在台南等著你」，起頭先介紹台南是台灣最古老的城市與先前的首都，可從市區現存建築追溯到這座城市悠遠的文化共融歷史；而過往的遺跡在台南隨處可見，街頭小吃跟餐廳更讓台南成為台灣的美食中心。文指安平古堡、孔廟，還有鄰近沿襲日治風格建築的百貨公司和博物館，吸引許多人從台北搭乘高鐵南下，旅人湧入已有幾十年歷史的市場，排隊品嘗擔仔麵與虱目魚丸湯。

文中更提到台南近年有許多更讓人想探索的元素出現，包括蜿蜒巷弄內藝品工坊、精品店、酒吧等，吸引許多人從海內外移居台南，享受這裡緩慢步調的生活。報導中特別推薦的景點包括友愛街旅館、毛屋、十平、吃麵吧、嚥・台南、台南市立美術館、林百貨、小島ISLET、振發茶行等。

台南市長黃偉哲感謝紐約時報風尚雜誌慧眼選擇報導台南，他說，台南的風貌不單只有古老，透過台南人的開放心胸，與時俱進添加許多創新元素，新跟舊的巧妙融合，交織出富有生活感的獨特美學，歡迎外國朋友能來台南享受一段既時尚又放鬆的深度旅行，也盼每位旅人都能與台南有段美好邂逅。

紐約時報 時尚 咖啡

上一則

中國人兔年春遊最愛去哪？國內成都最火 海外曼谷最熱

延伸閱讀

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
北加半月灣槍手 趙春利鎖定死者攻擊 動機指向私人恩怨

北加半月灣槍手 趙春利鎖定死者攻擊 動機指向私人恩怨
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
職務互換？蕭美琴傳掌外交部 吳釗燮改任駐美代表

職務互換？蕭美琴傳掌外交部 吳釗燮改任駐美代表

熱門新聞

影集「艾蜜莉在巴黎」為巴黎帶來觀光客，但也帶來一些巴黎人不想要的效應。(美聯社)

「艾蜜莉」效應吸觀光 巴黎人嘆刻板印象、商家喊夠了

2023-01-22 15:39
巴西「聖保羅」是知名的美食天堂，擁有多間米其林餐廳和許多在地街坊小吃。(圖：Booking.com提供)

2023全球十大新興旅遊景點出爐 歡迎踏上新旅程

2023-01-25 02:40
中國四川廣元市在劍南關景區推出背誦「蜀道難」可以免費旅遊的措施。（圖／取自微博@廣元市文廣旅局）

背誦李白「蜀道難」免費遊劍門關 四川官方：永久有效

2023-01-26 11:47
圖為樟宜機場第3航廈大廳。中央社

新加坡樟宜機場強力復甦 客流量居亞太之冠

2023-01-26 13:02
位於義大利羅馬的費烏米奇諾機場，經國際知名航空服務調查機構Skytrax連續5年評比為世界最好機場之一，並給予5星最高殊榮。圖為人們從費烏米奇諾機場的窗戶望出去。美聯社

羅馬費烏米奇諾機場 再獲世界5星評比殊榮

2023-01-27 16:39
中國將恢復旅行社的團隊出國旅遊業務，圖為為過去在台旅遊的中客團。（聯合報系資料照片）

中國試點恢復團客出國旅遊 20國名單不包括美日韓

2023-01-20 06:47

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
三寶辣媽紅杏出牆 老公密驗她情趣玩具DNA「結果綠炸」

三寶辣媽紅杏出牆 老公密驗她情趣玩具DNA「結果綠炸」
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
汪小菲賴不掉 葛斯齊公布他婚內出軌鐵證 照片一清二楚

汪小菲賴不掉 葛斯齊公布他婚內出軌鐵證 照片一清二楚
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀