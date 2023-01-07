日本京都、大阪旅遊聰明玩 乘坐京阪電車玩遍熱門景點

乘坐「大阪水上巴士_AQUALINER」遊覽船全程約40分鐘，周遊大阪中心的河川「大川」，沿途欣賞中央公會堂、大阪城等著名地標。（圖：「京阪控股株式會社」提供）

「日本 ，好久不見！」國門解封，不少旅客規畫前往日本旅遊，而日本關西地區的京都、大阪經常成為旅遊目的地首選，古都風情濃厚的京都、熱情好客的大阪，地理位置相鄰，卻有截然不同的玩樂體驗。除了經典必玩景點之外，日本在不能出國的期間也新增了許多好去處，乘坐「京阪電車」出遊，活用外國旅客專用的「京阪電車觀光 乘車券」，不但可一次輕鬆玩遍熱門景點，還能玩得更聰明、划算及道地，深度發掘京都、大阪的多彩魅力。

旅客玩關西必備京都、大阪觀光票券 交通零煩惱

飛抵日本後，交通方式總是旅客們最重視的一環，「京都、大阪觀光一日券、二日券」是訪日旅客必備的交通票券，不僅可在一天或兩天內不限次數乘坐京阪電車的列車，二日券更沒有連續兩天使用的限制，讓行程安排更彈性自在。在眾多指定的觀光設施出示票券，還能享有特別優惠，暢遊關西的同時還能省荷包。而擁有較多行李的旅客或想舒適移動的旅客，只需額外購買500日圓的「Premium Car券」，便能乘坐特急電車Premium Car的指定座席車廂，全車廂均為畫位，座位寬敞又舒適，不僅提供免費Wi-Fi、插座，更設有大型行李箱的空間，讓旅程更輕鬆自在，更多票券介紹請上京阪電車觀光乘車券官網。

「伏水酒藏小路」是融合傳統日式居酒屋及酒吧的複合店，提供由伏見生產的超過120多種品牌日本酒，擁有多種不同美酒選擇。（圖：「京阪控股株式會社」提供）

名水酒鄉「京都伏見」細細品嚐手作佳釀

京都伏見地區以生產日本酒聞名，釀酒的用水是決定日本酒風味的重要元素，而伏見的水為名「伏水」的名水，製作出來的酒易入喉且滑順，深受許多人喜愛。「伏水酒藏小路」是融合傳統日式居酒屋及酒吧的複合店，提供由伏見生產的超過120多種品牌日本酒，提供旅客多種不同美酒選擇。此外，伏見是日本代表性的酒藏街道，春天期間更是賞櫻名勝，名為「十石船」的河川乘船體驗也相當熱門。「伏見夢百眾」也包括咖啡廳跟伴手禮商店，在充滿復古味道的空間是由酒藏月桂冠的舊本社所改裝而成，品嘗日本酒甜點，一解旅途上的疲累外，也可選購各種日本酒及伴手禮。

走訪宇治茶公園 入住永續旅館

宇治市是擁有世界遺產「平等院」等眾多歷史悠久的寺院及神社的地區，同時也作為日本茶產地為人熟知，在2021年10月新開幕的「茶與宇治的城市歷史公園 茶zuna」除了有公園外，更設有博物館，可學習宇治茶及宇治的歷史。對日本茶有興趣的朋友，可以參與體驗活動，親身沖泡宇治茶並試喝等各種與茶藝相關的活動。京都中心區的住宿選擇，則可前往以永續發展、環保生態的生活方式，是以「對人對自然都有益」為主題的複合設施「GOOD NATURE STATION」，於2019年12月在京都鬧區河原町開幕，集結購物、美食及飯店「GOOD NATURE STATION HOTEL KYOTO」，且擁有農產品、食品的小市集，還有原創保養品商店，也包含以及多家餐廳，複合設施內的多國籍餐廳「Hyssop」提供以天然為本的料理，著重養生概念，晚餐的純素套餐使用當季的蔬菜及穀物等，變化出一道道精美又細緻的餐點，享受美食的樂趣。

現在鞍馬能看到各種天狗的裝飾，從山腳仁王門可以步行或乘坐登山纜車至山頂，感受山中天然能量。（圖：「京阪控股株式會社」提供）

一日遊這樣玩 輕鬆玩鞍馬、貴船地區 免費吃拉麵的超值交通票券

使用叡山電車的「京都一乘寺拉麵套票」出發玩鞍馬、貴船地區，不但一天內不限次數乘坐叡山電車全線列車，更可以從一乘寺的多家合作拉麵店中，挑選一家享用拉麵，美食玩樂兼具。

首先可前往坐落於鞍馬山中的鞍馬寺，於770年建造、歷史十分悠久的寺院，傳說鞍馬山是天狗的聚居地，平安時代是武將源義經曾經修行的地方，現在鞍馬也能看到各種天狗的裝飾，從山腳仁王門可以步行或乘坐登山纜車至山頂，感受山中天然能量。

貴船神社是京都北部最著名的景點之一，參道旁邊兩排朱紅色的燈籠散發著日本傳統美，白天與晚上亮燈後流露的兩種不同的夢幻感，一直以來是日本國內外人氣的神社。貴船神社的神籤別具特色，其中水占卜測試運勢相當熱門，把籤文放進水中，你的運勢解說文字便會顯現出來，更可以掃瞄QR碼查看中文翻譯，對外國旅客十分便利。

使用「京都一乘寺拉麵套票」便可以從指定合作拉麵店中，挑選一家享用拉麵。一乘寺屬於京都的拉麵一級戰區，坐擁多家拉麵名店，當中「珍遊」創立超過70年，濃厚鮮美的雞白湯湯頭用上雞骨等熬製，配以具彈性的麵條，一直以來備受當地人愛戴，非常適合台灣人的口味。

令人流連忘返的大阪 光之饗宴、水上巴士、中之島美術館

每年冬季的大阪讓人最期待的活動，必定要提到「大阪光之饗宴」，除了代表性街道御堂筋的「御堂筋彩燈展」以及中之島地區的「OSAKA 光之文藝復興」兩大節目外，在大阪府各個地區也舉辦不同的點燈、露天攤販及表演等，節目內容豐富，適合跟家人、戀人一同來拍照留下美好回憶，下次來到大阪時絕對不能錯過。

在京阪電車天滿橋車站及中之島車站附近，設有散步道，可沿路欣賞河岸風景，且玫瑰園與眾多擁有大阪文化及藝術施設美術館均集中於此。位於大阪中之島地區的大阪市中央公會堂，建成至今超過百年歷史，擁有紅瓦磚牆的復古建築，充滿大正時代的藝術韻味，2002年被指定為日本國家文化財，是中之島的象徵，現時主要作為會議及音樂會場地使用。

位於大阪中之島地區的中央公會堂，建成至今超過百年歷史，擁有紅瓦磚牆的復古建築，充滿大正時代的藝術韻味。（圖：「京阪控股株式會社」提供）

大阪最新必遊景點「大阪中之島美術館」歷經約40年籌備，於2022年2月開幕，宛如黑色盒子的外觀特別搶眼醒目。位於草坪廣場入口由當代藝術家矢延憲司創作的的雕塑作品「SHIP'S CAT（Muse）」，靈感來自大航海時代時，貓隨船員一同登船，作為守護地域及招福的象徵。館內搜羅日本國內外19世紀後半至當代美術藏品，定期舉辦各種主題展覽，讓大眾一同參與到藝術之中，是大阪最新的文青據點。

從大阪城港出發，乘坐「大阪水上巴士 AQUALINER」遊覽船全程約40分鐘，周遊大阪中心的河川「大川」，沿途欣賞中央公會堂、大阪城等著名地標，以及天滿橋、天神橋等歷史悠久的大橋，以另一個視角飽覽水都大阪的城市景觀。船身使用開放感強的玻璃窗，春天之時來乘船時，更能欣賞到大川兩岸盛開的櫻花絕景。

下船後可在大阪城公園「JO-TERRACE OSAKA」稍作休息，這裡設有多家餐廳及商店，購買伴手禮之餘也能品嘗輕食或咖啡。當中推薦「Hysteric Jam」可麗餅專門店，提供多達幾十種口味的可麗餅，嚴選新鮮水果、奶油等素材，大人小孩也能吃得安心又高興。

「京阪天滿橋站前飯店」於2022年4月新開業，備有多種舒適房型，於大廳提供各種備品。因應後疫情時代，特別設有非接觸型的自助登記入住機器，入住及退房流程更為順暢，而且地理位置佳，距離京阪電車天滿橋車站只有1分鐘路程，飯店對面的天滿橋車站直通「京阪City Mall」購物商場、百圓商台、家電、男女服飾、生活雜貨及超市等一應俱全，更設有餐廳樓層，前來買東西及用餐都十分方便。走路就可以到達大阪城公園及大阪水上巴士等大阪必去景點，而前往新幹線新大阪車站、梅田(大阪)車站也非常便利。