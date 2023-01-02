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華航峴港首航飛抵 機場灑水歡迎旅客人人有禮

中央社峴港2日專電
峴港國際機場2日歡迎華航班機飛抵，安排灑水儀式慶祝首航。（華航峴港分公司提供）中央社
峴港國際機場2日歡迎華航班機飛抵，安排灑水儀式慶祝首航。（華航峴港分公司提供）中央社

華航今天開通峴港-台北直飛航班，上百名旅客自越南搭機準備到台灣或中轉至北美，人人都拿到木雕、月曆等首航禮。峴港是華航在越南第3個定期航點，未來每週將有4班往返。

位於越南中部的峴港（Da Nang）不僅是越南旅遊重鎮也是第4大城市。由於鄰近海邊，每逢夏季都吸引大批國際旅客前來，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間曾是越南首批開放國際旅遊的試點城市之一。

瞄準疫後旅遊商機，中華航空（China Airlines）峴港分公司去年11月落成，並於今天正式開通峴港-台北直飛航班，搭機入境、出境旅客各逾百名，華航送上紀念木雕、華航2023年限量桌曆等首航禮。

華航今天在峴港國際機場出境大廳舉辦峴港-台北首航儀式，中華民國駐胡志明市辦事處處長韓國耀、僑務諮詢委員楊玉鳳、峴港台灣商會會長許志誠及當地越方官員均到場祝賀。

華航越南分公司總經理洪逸蘭致詞時表示，華航1966年開通首條國際航線，就是台北往返胡志明市，3年後停航，直到1992年復航。2003繼續開通台北往返河內航線，峴港則是第3個定期航點。

她說，華航峴港-台北航線未來每週將有4班往返航班，兩班在上午出發、兩班在下午出發，提供旅客更彈性多元選擇，除了載客至台灣玩，也讓轉機旅客可以到台灣中轉至美國、澳洲、紐西蘭、歐洲等地。

在華航加入後，已有4家台灣國籍航空執飛峴港-台北航線，楊玉鳳指出，以往越南中部台商返台都還要花一、兩小時飛去胡志明市或河內市轉機；除了台商，越南中部也是許多越配的「娘家」，這些新住民也可受益。

韓國耀表示，過去兩年國際旅遊因COVID-19而停滯，台灣去年10月13日解封重新歡迎國際旅客到訪，很高興看到華航加入正在復甦中的疫後旅遊市場，為更多旅客提供服務，也盼台越交流愈來愈全面。

華航2日正式開通峴港-台北直飛航班，自越南出境的旅客開心收下華航準備的首航禮，並...
華航2日正式開通峴港-台北直飛航班，自越南出境的旅客開心收下華航準備的首航禮，並在首航儀式背板前合影留念。中央社

越南 航線 中華民國

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