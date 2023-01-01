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泰國民眾「躺棺材」轉運 祈求新年新氣象

中央社暖武里府31日專電
位於暖武里府的塔金寺提供民眾躺棺材轉運的服務，在新年即將來臨的時候，民眾躺入棺材祈求來年好運。(中央社)
位於暖武里府的塔金寺提供民眾躺棺材轉運的服務，在新年即將來臨的時候，民眾躺入棺材祈求來年好運。(中央社)

棺材在華人文化裡象徵著死亡，不過在泰國，民眾會藉由躺棺材來祈求好運，因為躺棺材後再起身象徵死亡後重生。在迎接新年到來的此刻，許多民眾來到廟宇躺棺材，祈求新年新氣象。

鄰近曼谷約半小時車程、位於暖武里府（Nontha Buri）的塔金寺（Wat Takien）就提供了這樣的服務，在2022年的最後一天，大批民眾湧進寺廟，希望把壞運留在今年，準備迎接新的開始。

祈福的民眾要先告知廟方自己的生日，接著向僧侶獻上依照自己生日制訂的花跟香燭，僧侶會誦經替民眾祈福，接著民眾躺入棺材裡，多名僧侶對著民眾唱誦安魂的經文，並拿布覆蓋在棺材上，象徵死亡，布打開後民眾站起身，象徵死亡後又重生，接著由僧侶向民眾灑水，完成儀式。

塔金寺工作人員索帕（Sopa Kesorn）接受中央社記者訪問指出，有些前來祈福的民眾自己躺棺材會害怕，因此他們有尺寸較大的棺材，讓民眾可以和家人一起躺，躺完之後覺得自己運勢變好的民眾就會一直再回來。

不過不是所有人都可以進行這樣的祈福儀式，索帕說，如果女性懷孕就不能躺棺祈福，因為小孩還沒出生，不能替小孩做死亡儀式。

索帕說，每逢新年和佛教相關的節日時人會特別多，熱鬧的時候一天會有上百人前來祈福。她也指出，這些用來祈福的棺材每年都會換新，用過的棺材廟方會修整之後捐給沒有親人幫忙處理後事的弱勢族群。

今年25歲的米娜（Meena）每年的生日和新年都會到塔金寺躺棺祈福，今年已經是她第5年來到塔金寺。她說，這儀式象徵把壞運留給過去一年，明年又是新的開始，祈求來年好運，她進行完儀式之後，感覺明年會有好事發生。

米娜的母親阿喜沙（Asisa）和米娜一起進行了祈福儀式，她說這是為了迎接好運，藉由睡在棺材裡可以去除厄運，好事會進入生命裡。

位於暖武里府的塔金寺提供民眾躺棺材轉運的服務，民眾藉由躺入棺材再起身的儀式，象徵...
位於暖武里府的塔金寺提供民眾躺棺材轉運的服務，民眾藉由躺入棺材再起身的儀式，象徵死亡後重生，祈求厄運留在過去的這一年，新年迎接來新的希望。(中央社)
位於暖武里府的塔金寺提供民眾躺棺材轉運的服務，許多泰國民眾攜家帶眷一起躺入棺材，...
位於暖武里府的塔金寺提供民眾躺棺材轉運的服務，許多泰國民眾攜家帶眷一起躺入棺材，為來年祈求好運。(中央社)

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