上海迪士尼門票再漲 最高漲幅10% 特別高峰日115美元

上海迪士尼樂園門票又將上漲，最貴一張來到115美元左右。（中新社）

上海迪士尼 樂園又要漲價了，上海迪士尼度假區官方網站的公示資訊稱，自2023年6月23日起，上海迪士尼度假區將在現行四級票價結構下調整上海迪士尼樂園的門票價格。最高漲幅10%，特別高峰日一張來到799元（人民幣，下同，約114.3美元）。

各級定義及對應的票價如下：

1）「常規日」門票價格為475元人民幣（現行435元），涵蓋大部分平日和部分週末；

2）「特別常規日」門票價格為599元（現行545元），涵蓋部分週末和部分平日；

3）「高峰日」門票價格為719元（現行659元），涵蓋夏季大部分日期、部分中國法定節假日放假和調休期間及其前後部分日期、國際性節日慶祝期間、樂園特別活動日以及其他客流高峰日；

4）「特別高峰日」門票價格為799元（現行769元），涵蓋部分中國法定節假日放假和調休期間、樂園特別活動日以及夏季部分日期。漲價後約114.3美元。

兒童（3周歲至11周歲，含3周歲和11周歲；或身高1米以上至1.4米）、老年人（60周歲及以上）和殘障遊客（需提供殘障證明）購買門票時將繼續享受約七五折的優惠。嬰幼兒（3周歲以下或身高1米及以下）仍可免票入園。

年卡不在此輪漲價影響範圍內。目前迪士尼年卡有三個檔位，價位在1274元到3999元之間。

界面新聞報導，自2016年6月6日正式開園以來，上海迪士尼已經過了幾輪調價。剛開園時，迪士尼門票僅有兩類，分別為「平日票」370元和「高峰票」499元。

2018年6月6日，迪士尼進行了第一輪調價，「平日票」上漲至399元，「高峰票」上漲至575元，此外還增加了價格為665元的「假期高峰票」。

2020年6月6日起，上海迪士尼樂園開始採用四級票價結構，其中「常規日」門票價格維持399元不變，「特別常規日」門票價格調整為499元，「高峰日」門票價格調整為599元，此外還推出了「特別高峰日」門票，價格為699元。

2022年1月9日，上海迪士尼度假區第三次調整樂園門票價格，也就是現階段執行的票價。

報導稱，今年全球迪士尼樂園的多項產品和服務都有不同程度的漲價，佛羅里達州迪士尼世界度假區12月8日起也提高了樂園門票價格，最昂貴的單日門票是聖誕節和新年假期前後9天拜訪神奇王國主題樂園 的票價，價格從159美元提升到189美元。

迪士尼2022年第四季度財報顯示，第四季度，迪士尼公園、體驗及消費品業務實現營收 74億美元，同比增長34.5%，運營利潤從6億美元增長150%至15億美元。上海迪士尼業績出現下滑，主要是因為受新冠疫情防控措施影響，本季度入園遊客中使用年卡會員的遊客比較多，導致遊客平均票價下降。